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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

«Весна» подходит к концу. С середины недели омичей ожидает серьезное похолодание

6 февраля 2023, 11:04
Фото: Город55

В Омской области задержится морозная погода без ветра и почти без снега

Февраль решил отыгрывать роль января, но без снежных хлопьев. По прогнозу снега мало, да и ветра в ближайшие две недели не будет.

Возможно, раз февраль «решил» отыграть погодный сценарий января, то февральские вьюги «догонят» омичей в марте. По прогнозу интерактивного сервиса Ventusky следующие две недели ожидаются морозными: холодный фронт задержится. Всю ближайшую неделю в среднем будет 19-22 градуса мороза, ночами до -28. Теплеть начнет с вечера 16 числа. Потом вплоть до 20 февраля воцарится погода с температурой воздуха в среднем -9…-13 градусов за сутки.

Фото: скриншот сервиса Ventusky

Самое удивительное, что ветер на все две недели ожидается слабый, совсем не февральский. До 15 февраля включительно обещают штиль. 16 числа ветер «разгонится» до 4 м/с, но на все дни до 20 числа средняя скорость не превысит 12 м/с. Снег появится в регионе несколько раз, в небольших объемах, зато уже на 9 число снова заглянет туман.

Метеозависимым людям, несмотря на такое затишье, придется несладко. Ожидается повышенное атмосферное давление всю неделю. В следующий понедельник придется брать на работу запас лекарств: обещают до 780 мм.рт. А к пятнице 17 февраля давление опустится до 751 мм.рт. 

Фото: скриншот сервиса Ventusky
#Дарья Зыкова#Омск#Погода#Погода на 2 недели#Погода в феврале#Город#Новости#Омская область#Мороз#Похолодание
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