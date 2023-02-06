Самое удивительное, что ветер на все две недели ожидается слабый, совсем не февральский. До 15 февраля включительно обещают штиль. 16 числа ветер «разгонится» до 4 м/с, но на все дни до 20 числа средняя скорость не превысит 12 м/с. Снег появится в регионе несколько раз, в небольших объемах, зато уже на 9 число снова заглянет туман.