Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Возможно, раз февраль «решил» отыграть погодный сценарий января, то февральские вьюги «догонят» омичей в марте. По прогнозу интерактивного сервиса Ventusky следующие две недели ожидаются морозными: холодный фронт задержится. Всю ближайшую неделю в среднем будет 19-22 градуса мороза, ночами до -28. Теплеть начнет с вечера 16 числа. Потом вплоть до 20 февраля воцарится погода с температурой воздуха в среднем -9…-13 градусов за сутки.
Самое удивительное, что ветер на все две недели ожидается слабый, совсем не февральский. До 15 февраля включительно обещают штиль. 16 числа ветер «разгонится» до 4 м/с, но на все дни до 20 числа средняя скорость не превысит 12 м/с. Снег появится в регионе несколько раз, в небольших объемах, зато уже на 9 число снова заглянет туман.
Метеозависимым людям, несмотря на такое затишье, придется несладко. Ожидается повышенное атмосферное давление всю неделю. В следующий понедельник придется брать на работу запас лекарств: обещают до 780 мм.рт. А к пятнице 17 февраля давление опустится до 751 мм.рт.