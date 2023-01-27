Самый холодный день будет 2 числа, там, как и ночью, обещают до -22. Но придет к таким показателям температура плавно, а после — также плавно пойдет вверх, к теплу. Вплоть до 7 числа ожидается до -10, а уже 8 ожидается потепление до -1 на денек, но после все вернется к привычным -10 градусам.