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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Погода на две недели. Первая декада февраля встретит омичей безмолвием

27 января 2023, 07:20
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области погода в ближайшие недели будет совсем не февральская

В начале февраля метеозависимых жителей Омской области ожидает череда неприятностей. Атмосферное давление будет «скакать». Но поведение других аспектов погоды останется не по-февральски приличным.

По данным интерактивного сервиса Ventysky в преддверии февраля ожидается порядочная зимняя погода, с морозцем ночами до -16 на юге региона 30 и 31 января. На первые ночи февраля температура на юго-востоке области будет до -18 градусов 2 числа и до -22 градусов во всем регионе 4 числа. А уже с 5 февраля даже ночи будут теплые, с температурой, в среднем, до -10.

Самый холодный день будет 2 числа, там, как и ночью, обещают до -22. Но придет к таким показателям температура плавно, а после — также плавно пойдет вверх, к теплу. Вплоть до 7 числа ожидается до -10, а уже 8 ожидается потепление до -1 на денек, но после все вернется к привычным -10 градусам.

Фото: скриншот сервиса Ventysky

Большого количества осадков первая декада февраля омичам не принесет. 3 числа ожидается туман даже днем, и лишь к 8 числу, на время потепления, придет обильный снег, который постепенно сойдет на нет к вечеру 10 февраля.

Погода по большей части будет почти безветренная, никаких февральских, лютых порывов сервис не прогнозирует. До 9 числа средняя скорость ветра будет 2-5 м/с. Потом ветер «разгонится» до 6-10 м/с.

Фото: скриншот сервиса Ventysky

Зато атмосферное давление собирается, по прогнозу, колебаться частенько и неслабо. Если 5 февраля омичей с утра ждет давление в 777 мм. ртс. То уже 8 будет около 750 мм. ртс. Так что появляется вероятность пропустить сказочную погоду из-за мигрени. 

Фото: скриншот сервиса Ventysky
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