Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По данным интерактивного сервиса Ventysky в преддверии февраля ожидается порядочная зимняя погода, с морозцем ночами до -16 на юге региона 30 и 31 января. На первые ночи февраля температура на юго-востоке области будет до -18 градусов 2 числа и до -22 градусов во всем регионе 4 числа. А уже с 5 февраля даже ночи будут теплые, с температурой, в среднем, до -10.
Самый холодный день будет 2 числа, там, как и ночью, обещают до -22. Но придет к таким показателям температура плавно, а после — также плавно пойдет вверх, к теплу. Вплоть до 7 числа ожидается до -10, а уже 8 ожидается потепление до -1 на денек, но после все вернется к привычным -10 градусам.
Большого количества осадков первая декада февраля омичам не принесет. 3 числа ожидается туман даже днем, и лишь к 8 числу, на время потепления, придет обильный снег, который постепенно сойдет на нет к вечеру 10 февраля.
Погода по большей части будет почти безветренная, никаких февральских, лютых порывов сервис не прогнозирует. До 9 числа средняя скорость ветра будет 2-5 м/с. Потом ветер «разгонится» до 6-10 м/с.
Зато атмосферное давление собирается, по прогнозу, колебаться частенько и неслабо. Если 5 февраля омичей с утра ждет давление в 777 мм. ртс. То уже 8 будет около 750 мм. ртс. Так что появляется вероятность пропустить сказочную погоду из-за мигрени.