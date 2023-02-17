Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Если на ближайшие дни интерактивный сервис Ventusky обещает в регионе до -17, то с вечера вторника можно ждать тепло. 22 и 23 февраля и вовсе ожидается плюсовая температура, затем циклон начнет «гулять» над Омской областью неравномерно. 24 числа вечером похолодает, 25, 26 и 27 февраля по югу области будет около 0 градусов, зато на севере — до -12. В последний календарный день зимы циклон снова накроет весь регион, будет тепло, но к началу марта он уйдет насовсем, и весна начнется со стабильного похолодания до -10…-15 градусов.
Снег придет уже завтра, к вечеру, будет идти местами как предвестник потепления. 21 февраля вместе с циклоном придет и снегопад. Его эпицентр дойдет до Омска ранним утром 22 числа, следом над регионом пройдет дождь, который замерзнет в воздухе. Посыпать снегом будет и 23 числа, но понемногу количество осадков пойдет на убыль. Понедельник 27 февраля прогнозируют бесснежным, а со вторника снова обещают снегопад. На начало весны осадки ожидаются, но уже небольшие.
Перемены погоды должны обойтись без усиления ветра. До следующей пятницы будет затишье, лишь к вечеру ветер «разгонится» до 8 м/с, потом снова скорость спадет, и только во вторник 28 числа средняя скорость ветра достигнет 13 м/с.