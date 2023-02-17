Если на ближайшие дни интерактивный сервис Ventusky обещает в регионе до -17, то с вечера вторника можно ждать тепло. 22 и 23 февраля и вовсе ожидается плюсовая температура, затем циклон начнет «гулять» над Омской областью неравномерно. 24 числа вечером похолодает, 25, 26 и 27 февраля по югу области будет около 0 градусов, зато на севере — до -12. В последний календарный день зимы циклон снова накроет весь регион, будет тепло, но к началу марта он уйдет насовсем, и весна начнется со стабильного похолодания до -10…-15 градусов.