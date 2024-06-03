Приемка откладывается. Из-за уровня воды в Иртыше омские пляжи откроют с опозданием

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В этом году омские пляжи откроются значительно позже. О переносе их приемки в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Градоначальник объяснил такое решение высоким уровнем воды в Иртыше.
«Приемка городских пляжей откладывается, пока до 5 июня, далее будем смотреть по ситуации», — написал Шелест.
Напомним, что пляжи должны были открыть 1 июня. Вероятно, причиной сдвига сроков стала не только паводковая ситуация, но и погода, которая установилась на территории региона. Первые дни лета в Омской области были пасмурными и ветреными.