Утонули 96 человек. В МЧС омичей призвали купаться только на официальных пляжах

В региональном МЧС рассказали, что на официальных пляжах за последние пять лет не было ни одного случая утопления, в то время как на стихийных местах погибли 96 человек, включая 20 детей. Наиболее часто несчастные случаи происходят из-за злоупотребления алкоголем и оставления детей без присмотра.