Утонули 96 человек. В МЧС омичей призвали купаться только на официальных пляжах

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В этом году в Омске планируется открыть 10 официальных пляжей, сейчас работают уже четыре из них: Центральный-1, Центральный-2, Кировский и Советский. На местах отдыха дежурят спасатели, которые могут помочь в чрезвычайной ситуации.
В региональном МЧС рассказали, что на официальных пляжах за последние пять лет не было ни одного случая утопления, в то время как на стихийных местах погибли 96 человек, включая 20 детей. Наиболее часто несчастные случаи происходят из-за злоупотребления алкоголем и оставления детей без присмотра.
«Обращаю внимание граждан, что только соблюдение правил безопасности на водных объектах может предотвратить возникновение несчастных случаев на воде», — подчеркнул начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального МЧС Сергей Звеков.
Напомним, что несколько дней назад во время купания в неположенном месте погиб 17-лений житель села Ермиловка.