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Спасатели МЧС призвали омичей купаться только на официальных пляжах

Утонули 96 человек. В МЧС омичей призвали купаться только на официальных пляжах

18 июня 2024, 08:42
Фото: МЧС России по Омской области

Спасатели МЧС призвали омичей купаться только на официальных пляжах

В региональном МЧС поделились статистикой гибели людей на неофициальных пляжах, согласно данным спасателей, за пять лет на них утонули 96 человек.

В этом году в Омске планируется открыть 10 официальных пляжей, сейчас работают уже четыре из них: Центральный-1, Центральный-2, Кировский и Советский. На местах отдыха дежурят спасатели, которые могут помочь в чрезвычайной ситуации.

В региональном МЧС рассказали, что на официальных пляжах за последние пять лет не было ни одного случая утопления, в то время как на стихийных местах погибли 96 человек, включая 20 детей. Наиболее часто несчастные случаи происходят из-за злоупотребления алкоголем и оставления детей без присмотра.

«Обращаю внимание граждан, что только соблюдение правил безопасности на водных объектах может предотвратить возникновение несчастных случаев на воде», — подчеркнул начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального МЧС Сергей Звеков.

Напомним, что несколько дней назад во время купания в неположенном месте погиб 17-лений житель села Ермиловка.

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