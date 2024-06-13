Где отдохнуть на море: плюсы и минусы Джубги

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Анапа и расположенные близко к ней населенные пункты славятся своей «цветущей» водой, поэтому они сразу оказались вне игры. На Сочи также не упал глаз из-за высоких цен. В Крыму отдых показался не совсем безопасным омичке, поэтому вместе с подругой они решили поехать в Джубгу.
Джубга славится своим песком. Девушка посмотрела на фотографии в интернете и решила отправиться туда. По факту их ожидали крупные гальки и ветки. Песка на пляже оказалось гораздо меньше, чем на фото.
Очевидный плюс Джубги — это относительно невысокая стоимость жилья практически у моря. В частном секторе за одного человека в сутки просят от 700 рублей. Так, за 16 дней при учете проживания в номере для двоих взрослых и ребенка придется заплатить минимум 33,6 тыс рублей. При этом в номере есть все удобства, а также кондиционер, телевизор и холодильник. Для тех, кто предпочитает готовить самостоятельно, а не ходить в столовую, есть общая кухня на пять-шесть комнат с посудой и микроволновкой.
Бронировать место пришлось заранее — практически за полтора месяца. Предоплата — 2 тыс рублей.
На курорте туристам нужно «уменьшиться», ведь улицы в Джубге не такие уж и широкие. Они настолько узкие, что там нужно ходить по одному человеку в два направления. Омичке и ее подруге даже как-то однажды пришлось вжаться в забор, чтобы по тротуару смогла проехать коляска с ребенком. Приходится не сладко и водителям. Узкие дороги регулярно приводят к большим пробкам.
Пакеты с мусором — еще один минус Джубгы. Этот курортный «пейзаж» не только портит внешний вид поселка, но и создает соответствующий аромат. Под палящим солнцем отходы разлагаются, бездомные собаки разносят его по всей территории Джубгы. Мусор не только на пляже, но и даже в заборах. В целом, по словам омички, там убираются отходы примерно раз в три дня.
Девушка поехала в отпуск как раз тогда, когда из-за ливней затопило Туапсинский район. Пострадали несколько населенных пунктов, но Джубга осталась цела. Однако все равно местные и приезжали слышали сирену, которая вселяла тревогу. Она выла и днем, и ночью. Всех предупреждали о возможном выходе рек из русел и запрещали купаться в море.
После шторма на берег вынесло деревья с корнями, бревна и мусор. Это всё убирали около двух дней, а затем сожгли прямо на пляже.
Жители Джубгы уже привыкли к тому, что периодически у них отключают электричество. Но, разумеется, это доставляет дискомфорт отдыхающим. Лучше захватить с собой из дома фонарики, свечи и взять заранее несколько бутылок с водой.
Бизнесмены, к слову, запаслись генераторами для того, чтобы магазины и кафе работали бесперебойно.
Здесь есть одна небольшая набережная, где размещены увеселительные заведения, сувенирные магазины и точки общепита. Предусмотрены развлечения для маленьких туристов, однако не так много, как хотелось бы семьям, заметила омичка.
Но в поселке имеется дельфинарий, аквапарк, цирк, выставка бабочек и динозавров. При желании можно подняться на гору Ежик, где расположена смотровая площадка. Колесами авто лучше не рисковать, а добираться своими двумя.
По мнению туристки из Омской области, отпуск в Джубге можно оценить на 6-7 баллов из 10. Среди плюсов — разнообразные экскурсии, недорогое жилье, а среди минусов — грязное море, большое количество туристов и мусор.