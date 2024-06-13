Где отдохнуть на море: плюсы и минусы Джубги

Очевидный плюс Джубги — это относительно невысокая стоимость жилья практически у моря. В частном секторе за одного человека в сутки просят от 700 рублей. Так, за 16 дней при учете проживания в номере для двоих взрослых и ребенка придется заплатить минимум 33,6 тыс рублей. При этом в номере есть все удобства, а также кондиционер, телевизор и холодильник. Для тех, кто предпочитает готовить самостоятельно, а не ходить в столовую, есть общая кухня на пять-шесть комнат с посудой и микроволновкой.