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Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

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Где отдохнуть на море: плюсы и минусы Джубги

13 июня 2024, 16:43
Фото: gorod55.ru
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В границах Краснодарского края есть Джубга — курортный поселок, в который в прошлом году отправилась жительница Омской области. Личный опыт отдыха — в материале Города55.

Песчаный пляж

Анапа и расположенные близко к ней населенные пункты славятся своей «цветущей» водой, поэтому они сразу оказались вне игры. На Сочи также не упал глаз из-за высоких цен. В Крыму отдых показался не совсем безопасным омичке, поэтому вместе с подругой они решили поехать в Джубгу.

Джубга славится своим песком. Девушка посмотрела на фотографии в интернете и решила отправиться туда. По факту их ожидали крупные гальки и ветки. Песка на пляже оказалось гораздо меньше, чем на фото.

Сколько стоит снять жилье в Краснодарском крае

Очевидный плюс Джубги — это относительно невысокая стоимость жилья практически у моря. В частном секторе за одного человека в сутки просят от 700 рублей. Так, за 16 дней при учете проживания в номере для двоих взрослых и ребенка придется заплатить минимум 33,6 тыс рублей. При этом в номере есть все удобства, а также кондиционер, телевизор и холодильник. Для тех, кто предпочитает готовить самостоятельно, а не ходить в столовую, есть общая кухня на пять-шесть комнат с посудой и микроволновкой.

Бронировать место пришлось заранее — практически за полтора месяца. Предоплата — 2 тыс рублей.

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Фото: gorod55.ru

Узкие улицы и мусор

На курорте туристам нужно «уменьшиться», ведь улицы в Джубге не такие уж и широкие. Они настолько узкие, что там нужно ходить по одному человеку в два направления. Омичке и ее подруге даже как-то однажды пришлось вжаться в забор, чтобы по тротуару смогла проехать коляска с ребенком. Приходится не сладко и водителям. Узкие дороги регулярно приводят к большим пробкам.

Пакеты с мусором — еще один минус Джубгы. Этот курортный «пейзаж» не только портит внешний вид поселка, но и создает соответствующий аромат. Под палящим солнцем отходы разлагаются, бездомные собаки разносят его по всей территории Джубгы. Мусор не только на пляже, но и даже в заборах. В целом, по словам омички, там убираются отходы примерно раз в три дня.

Качество воды

Девушка поехала в отпуск как раз тогда, когда из-за ливней затопило Туапсинский район. Пострадали несколько населенных пунктов, но Джубга осталась цела. Однако все равно местные и приезжали слышали сирену, которая вселяла тревогу. Она выла и днем, и ночью. Всех предупреждали о возможном выходе рек из русел и запрещали купаться в море.

После шторма на берег вынесло деревья с корнями, бревна и мусор. Это всё убирали около двух дней, а затем сожгли прямо на пляже.

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Фото: gorod55.ru

Проблемы с электричеством

Жители Джубгы уже привыкли к тому, что периодически у них отключают электричество. Но, разумеется, это доставляет дискомфорт отдыхающим. Лучше захватить с собой из дома фонарики, свечи и взять заранее несколько бутылок с водой.

Бизнесмены, к слову, запаслись генераторами для того, чтобы магазины и кафе работали бесперебойно.

Развлечения на Джубге

Здесь есть одна небольшая набережная, где размещены увеселительные заведения, сувенирные магазины и точки общепита. Предусмотрены развлечения для маленьких туристов, однако не так много, как хотелось бы семьям, заметила омичка.

Но в поселке имеется дельфинарий, аквапарк, цирк, выставка бабочек и динозавров. При желании можно подняться на гору Ежик, где расположена смотровая площадка. Колесами авто лучше не рисковать, а добираться своими двумя.

Впечатления об отдыхе

По мнению туристки из Омской области, отпуск в Джубге можно оценить на 6-7 баллов из 10. Среди плюсов — разнообразные экскурсии, недорогое жилье, а среди минусов — грязное море, большое количество туристов и мусор.

Сколько стоит отдохнуть в Паттайе? Личный опыт путешествия омички
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#Алина Ясинская#Общество#Отдых#Россия#Новости#Поездка#Активный отдых#Путешествия#Летний отдых#Пляжный отдых
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