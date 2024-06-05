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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:05

В Омске допустили к открытию четыре пляжа

К открытию допущены. В Омске с опозданием заработали четыре пляжа

5 июня 2024, 10:02
Фото: gorod55.ru

В Омске допустили к открытию четыре пляжа

Об открытии городских пляжей рассказал Сергей Шелест, к работе допустили «Кировский», «Советский», «Центральный-1» и «Центральный-2».

Сегодня, 5 июня, в Омске заработали пляжи. Об их открытии рассказал мэр города Сергей Шелест. Известно, что приемкой объектов занималась специальная комиссия, в которую входили представители департамента городского хозяйства, УДХБ, а также сотрудники регионального Роспотребнадзора и полиции.

В результате к открытию допустили четыре пляжа — «Кировский», «Советский», «Центральный-1» и «Центральный-2». «Первомайский» пляж пока остается закрытым, так как уровень воды в Иртыше в районе Зеленого острова еще достаточно высок.

Напомним, что паводок стал причиной переноса приемки пляжей. Изначально мероприятие должно было пройти 1 июня.

Приемка откладывается. Из-за уровня воды в Иртыше омские пляжи откроют с опозданием
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