К открытию допущены. В Омске с опозданием заработали четыре пляжа

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Сегодня, 5 июня, в Омске заработали пляжи. Об их открытии рассказал мэр города Сергей Шелест. Известно, что приемкой объектов занималась специальная комиссия, в которую входили представители департамента городского хозяйства, УДХБ, а также сотрудники регионального Роспотребнадзора и полиции.
В результате к открытию допустили четыре пляжа — «Кировский», «Советский», «Центральный-1» и «Центральный-2». «Первомайский» пляж пока остается закрытым, так как уровень воды в Иртыше в районе Зеленого острова еще достаточно высок.
Напомним, что паводок стал причиной переноса приемки пляжей. Изначально мероприятие должно было пройти 1 июня.