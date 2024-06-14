Стало известно, повлияют ли новые санкции на заграничный отдых россиян

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал НСН, что система с оплатой зарубежных путевок уже налажена, на ней никак не скажутся введенные санкции. Туроператоры оплачивают брони и услуги по заграничным путевкам россиян валютой через банки, и будут продолжать так делать. Кроме того, сейчас разрабатываются новые способы оплаты с другими странами, поэтому россиянам не стоит бояться срывов поездок.