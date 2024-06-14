Стало известно, повлияют ли новые санкции на заграничный отдых россиян

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В среду, 12 июня, Минфин США ввел новый пакет санкций в отношении России, в списке оказались Московская биржа и Национальный клиринговый центр. С сегодняшнего дня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом, торги долларом и евро перенесли на внебиржевой рынок.
При этом в Центробанке объяснили, что все деньги на счетах граждан и компаний в российских банках в долларах и евро сохранятся. Более того, с ними можно проводить операции.
Финансовые аналитики и эксперты туристического бизнеса рассказали «Новым известиям», как новые санкции повлияют на российских туристов, которые собирались лететь отдыхать заграницу. Так, АТОР сообщает, что катастрофических» последствий для туризма пока не ожидается, так как рынок был готов к такому исходу.
«Западные санкции в отношении российских финансовых организаций начались давно и возможности оплаты в долларах США постепенно сокращались. В связи с этим участники туррынка, приспосабливаясь к меняющейся ситуации, уже стали расплачиваться с поставщиками в национальных валютах. Сейчас санкции США только ускорят переход туристической отрасли на расчеты в национальных валютах», — рассказал вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян в беседе с ТАСС.
При этом эксперт посоветовал россиянам обратить внимание на другие валюты, например, юани или дирхамы ОАЭ. Они, по словам Мурадяна, свободно конвертируются в других странах и удобны также, как привычные доллары.
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал НСН, что система с оплатой зарубежных путевок уже налажена, на ней никак не скажутся введенные санкции. Туроператоры оплачивают брони и услуги по заграничным путевкам россиян валютой через банки, и будут продолжать так делать. Кроме того, сейчас разрабатываются новые способы оплаты с другими странами, поэтому россиянам не стоит бояться срывов поездок.
По словам представителей крупнейших российских банков, ситуация с санкциями против Мосбиржи сейчас никак не отражается на гражданах.