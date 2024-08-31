Обновили холл и заменили чашу. В Омске отремонтировали старейший детский бассейн

Отметим, что там можно заниматься как по абонементу, так и приходить в любое свободное время на единоразовое посещение. Оно стоит 280 рублей для взрослых и 140 рублей для детей. Абонемент на пять занятий стоит 1240 рублей. Сейчас там ведут набор в новые группы на осень для обучения плаванию.