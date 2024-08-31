Обновили холл и заменили чашу. В Омске отремонтировали старейший детский бассейн

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Омский бассейн «Пингвин» наконец-то отремонтировали, рассказали в администрации города. Он работает на базе спортивной школы олимпийского резерва № 6. Ремонтные работы окончены и теперь туда можно легко записаться. Подробнее у всех направлениях можно узнать на сайте бассейна.
В первую очередь строители уделили внимание холлу, его полностью реконструировали. Также отремонтировали элементы входной группы, заменили плитку в чаше, привели в порядок мужские и женские раздевалки, отремонтировали гидроизоляцию и инженерные системы. Приняты меры для улучшения безопасности во время занятий.
Бассейн «Пингвин» является одним из старейших в Омске — первый заплыв там совершили еще в 1967 году. У него много выдающихся выпускников. Именно на его базе открылась и спортивная школа, чьи ученики завоевывают медали и призовые места. Омичи могут отслеживать новости в официальном паблике бассейна.
Отметим, что там можно заниматься как по абонементу, так и приходить в любое свободное время на единоразовое посещение. Оно стоит 280 рублей для взрослых и 140 рублей для детей. Абонемент на пять занятий стоит 1240 рублей. Сейчас там ведут набор в новые группы на осень для обучения плаванию.
Ранее Город55 писал про новый бассейн, который откроется в элитном микрорайоне на Левом берегу Омска. Там также откроют спортивный зал, библиотеку и другие учреждения досуга для омичей.