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Омичам запретили ездить на катерах и лодках до весны

31 октября 09:00

В Омской области закрывается сезон навигации

Сотрудники ГУ МЧС подвели итоги этого сезона.

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, с 1 ноября закрывается навигационный период для прогулок на маломерных судах. Сегодня, 31 октября, последний день в этом году, когда разрешено выходить в реку.

В ведомстве рассказали, что за период с 1 мая по 31 октября было организовано более 500 патрулирований. Составлено 213 постановлений по административным правонарушениям, 112 из которых — нарушение правил выхода на реку. А также было зафиксировано 46 нарушений правил обеспечения безопасности пассажиров на водном транспорте.

Добавим, что за сезон спасатели задержали 6 омичей, управлявших водным транспортом в состоянии алкогольного опьянения, и отправили на спецстоянку 15 судов, за несоблюдение требований КОАП РФ. А права на управление маломерными судами получили 251 жителей Омска.

#Юлия Бармина#Город#Плавание#Лодка#ГУ МЧС по Омской области
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