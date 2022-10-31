Омичам запретили ездить на катерах и лодках до весны

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, с 1 ноября закрывается навигационный период для прогулок на маломерных судах. Сегодня, 31 октября, последний день в этом году, когда разрешено выходить в реку.
В ведомстве рассказали, что за период с 1 мая по 31 октября было организовано более 500 патрулирований. Составлено 213 постановлений по административным правонарушениям, 112 из которых — нарушение правил выхода на реку. А также было зафиксировано 46 нарушений правил обеспечения безопасности пассажиров на водном транспорте.
Добавим, что за сезон спасатели задержали 6 омичей, управлявших водным транспортом в состоянии алкогольного опьянения, и отправили на спецстоянку 15 судов, за несоблюдение требований КОАП РФ. А права на управление маломерными судами получили 251 жителей Омска.