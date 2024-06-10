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Updated Сегодня, 04:33

Дмитрий Сычев

Борьба окончена. Президент омского «Иртыша» Сычев покинул проект «Титаны» на ТНТ

10 июня 2024, 04:31
Фото: Шоу «Титаны» (скриншот)
Дмитрий Сычев

Президент омского «Иртыша» Сычев покинул экстремальное шоу «Титаны» на ТНТ

В третьем выпуске шоу «Титаны» на телеканале ТНТ из игры выбыл президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев. После поражения Сычев не выглядел расстроенным. Он заявил, что смог доказать, что в Омске живут действительно крепкие люди и сильные духом личности.

В третьем выпуске шоу «Титаны» на телеканале ТНТ после выполнения очередного задания из игры выбыл президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев.

В этот раз Дмитрию Сычеву и его сопернику на арене с песком нужно было как можно быстрее схватить набивной мяч и постараться удержать его до конца испытания. У них было полторы минуты на выполнение задания.

Соперником Сычева стал Сергей Фесиков — известный спортсмен, неоднократный чемпион мира и Европы по плаванию, а также бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

После поражения Дмитрий Сычев не выглядел расстроенным. Он сказал, что проиграл в честном поединке и уходит с высоко поднятой головой, как и подобает настоящему спортсмену.

«Сегодня я проиграл, но я пообщался с такой прекрасной командой. Каждый из них не только прекрасный спортсмен, но и личность, это дорогого стоит, ради этого только стоило сюда пойти. Я доказал, что в Омске живут действительно крепкие люди и сильные духом личности», — прокомментировал Сычев свой уход из шоу.
Дмитрий СычевДмитрий Сычев
Дмитрий Сычев
Фото: Шоу «Титаны» (скриншот)

Напомним, что в рамках этого проекта искусственный интеллект проанализировал огромное количество данных и создал серию невероятно сложных заданий для проверки физических возможностей человека. В проекте принял участие 99 лучших российских атлетов. Главный приз — почетное звание победителя и 10 миллионов рублей.

10 млн и звание Титана. Президент омского «Иртыша» Сычев принял участие в шоу на ТНТ
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