Борьба окончена. Президент омского «Иртыша» Сычев покинул проект «Титаны» на ТНТ

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В третьем выпуске шоу «Титаны» на телеканале ТНТ после выполнения очередного задания из игры выбыл президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев.
В этот раз Дмитрию Сычеву и его сопернику на арене с песком нужно было как можно быстрее схватить набивной мяч и постараться удержать его до конца испытания. У них было полторы минуты на выполнение задания.
Соперником Сычева стал Сергей Фесиков — известный спортсмен, неоднократный чемпион мира и Европы по плаванию, а также бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
После поражения Дмитрий Сычев не выглядел расстроенным. Он сказал, что проиграл в честном поединке и уходит с высоко поднятой головой, как и подобает настоящему спортсмену.
«Сегодня я проиграл, но я пообщался с такой прекрасной командой. Каждый из них не только прекрасный спортсмен, но и личность, это дорогого стоит, ради этого только стоило сюда пойти. Я доказал, что в Омске живут действительно крепкие люди и сильные духом личности», — прокомментировал Сычев свой уход из шоу.
Напомним, что в рамках этого проекта искусственный интеллект проанализировал огромное количество данных и создал серию невероятно сложных заданий для проверки физических возможностей человека. В проекте принял участие 99 лучших российских атлетов. Главный приз — почетное звание победителя и 10 миллионов рублей.