Заведующая больничной лабораторией из Омска приняла участие в международном заплыве

Сотрудница одной из омских поликлиник приняла участие в международных соревнованиях по плаванию на открытой воде. Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, заведующая лабораторией городской поликлиники №3 Ирина Петрова стала участницей заплыва X-WATERS Ural, который стартовал 13 июля в Миассе.