Заведующая больничной лабораторией из Омска приняла участие в международном заплыве

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Сотрудница одной из омских поликлиник приняла участие в международных соревнованиях по плаванию на открытой воде. Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, заведующая лабораторией городской поликлиники №3 Ирина Петрова стала участницей заплыва X-WATERS Ural, который стартовал 13 июля в Миассе.
— Уже утром вышли на преодоление дистанции 1 км покорять Тургояк, — приводит минздрав слова самой пловчихи. — Это мой первый опыт, позвала участвовать меня подруга, готовилась на реке и в бассейне. Было очень много сомнений по приезду, смогу ли я преодолеть… Озеро как море, и погодные условия были не очень. Я бросила вызов себе! Смогла! Приближаясь к финишу, понимала, что приму участие в подобных соревнованиях не раз!
Отметим, что на данный момент заплыв в Миассе — крупнейшее в России первенство по плаванию на открытой воде.