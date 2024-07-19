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Оправдательный приговор

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2024
Давил на присяжных. Омич хотел избежать наказания за смертельный удар ножом
Его уголовное дело вновь будет рассматривать суд первой инстанции.
19 июля, 08:05
Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Государственный обвинитель не согласен с соответствующим решением суда, так собирается оспаривать приговор.
22 марта, 05:47
Минус семь миллионов. Омскому экс-чиновнику Фрикелю отменили оправдательный приговор
6 марта, 07:33
С пробитой головой. В Омске отменили оправдательный приговор судье, устроившему ДТП
28 февраля, 09:26
2023
Хотели оправдать обвиняемых. В Омске электрик получил серьезную травму на работе
Омский областной суд отменил оправдательный приговор работникам двух предприятий, которые фигурируют в этой истории.
8 декабря 2023, 05:39
2022
Врач из Омска взыскала 1.6 млн рублей за ложные обвинения во взяточничестве
Врача оправдали сразу по 40 эпизодам.
30 сентября 2022, 08:07

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