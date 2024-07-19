Давил на присяжных. Омич хотел избежать наказания за смертельный удар ножом

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В прокуратуре Омской области рассказали об уголовном деле 45-летнего мужчины. Его обвинили в умышленном нападении на человека, что привело к смерти. Это случилось в конце сентября 2022 года.
По версии следствия, у омича произошел конфликт у торгового комплекса «Мир». Он напал на пострадавшего с ножом. Ранение оказалось серьезным, жертва скончалась. Суд первой инстанции, основываясь на вердикте присяжных, оправдал мужчину.
Прокуратуру это решение не устроило, так что была подана апелляция. В Омском областном суде отменили оправдательный приговор. Дело в том, что адвокат и подсудимый систематически давили на коллегию присяжных, в связи с чем ее участники не смогли оставаться объективными.
Ленинский районный суд по новой рассмотрит это уголовное дело.