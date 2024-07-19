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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

иллюстрация

Давил на присяжных. Омич хотел избежать наказания за смертельный удар ножом

19 июля 2024, 08:05
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске мужчина хотел избежать наказания за смертельный удар ножом

Его уголовное дело вновь будет рассматривать суд первой инстанции.

В прокуратуре Омской области рассказали об уголовном деле 45-летнего мужчины. Его обвинили в умышленном нападении на человека, что привело к смерти. Это случилось в конце сентября 2022 года.

По версии следствия, у омича произошел конфликт у торгового комплекса «Мир». Он напал на пострадавшего с ножом. Ранение оказалось серьезным, жертва скончалась. Суд первой инстанции, основываясь на вердикте присяжных, оправдал мужчину.

Прокуратуру это решение не устроило, так что была подана апелляция. В Омском областном суде отменили оправдательный приговор. Дело в том, что адвокат и подсудимый систематически давили на коллегию присяжных, в связи с чем ее участники не смогли оставаться объективными.

Ленинский районный суд по новой рассмотрит это уголовное дело.

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#Алина Ясинская#Преступление#Омск#Омская область#Суд#Россия#Уголовное дело#Нападение#Внезапная смерть#Смерть#Новости#Оправдательный приговор#Омский областной суд
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