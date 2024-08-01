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Омскоблгаз

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Август
Обращайтесь к другим. «Омскоблгаз» отказался работать с жителями Чернолучья
Жители «Соснового бора» обратились к специалистам с просьбой заключить договор на обслуживание. При этом в организации отказались выполнять свои прямые обязанности.
1 августа, 04:19
Январь
3 года без услуг. Омичи не могут добиться подключения газа по программе догазификации
8 января, 09:11
Декабрь 2023
Задержки рейсов, отключения света и перекрытие трасс. Последствия непогоды в Омске
30 декабря 2023, 03:50
Август 2023
«Омскоблгаз» продал еще не построенный объект за 180 млн рублей
Речь идет о газораспределительных сетях, которые перейдут ООО «Газпром Газификация».
10 августа 2023, 11:17
«Омскоблгаз» заказал строительство крупного объекта в Большеречье
8 августа 2023, 12:08

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