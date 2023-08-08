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«Омскоблгаз» заказал строительство крупного объекта в Большеречье

8 августа 2023, 12:08
Фото: 1MI
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Подрядчик должен получить почти 150 млн рублей.

Акционерное общество «Омскоблгаз» заключило договор с ООО «Коралл» о строительстве и передаче газораспределительной сети в поселке Большеречья. Из официального сообщения о заседании совета директоров «Омскоблгаза», на котором этот договор был одобрен, следует, что речь идет о третьем этапе строительства. «Коралл» должен подготовить объект к эксплуатации и оформить все необходимые документы.

Общая стоимость работ — 147,85 млн рублей, закончить их подрядчик должен к 31 октября 2025 года.

Напомним: «Омскоблгаз» принадлежит ряду компаний, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге. Это «Газпром газораспределение», «Сититрейд», «Инвестиционно-финансовая группа М.И.Р.», «Финансовый аналитический центр». «Коралл» принадлежит омскому бизнесмену Максиму Петрову, владельцу «Монтажэлектро» и половины охотхозяйства «Сибирский край», зарегистрированного в Марьяновском районе.

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#Николай Эйхвальд#Омскоблгаз#Большеречье#Бизнес#Новости
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