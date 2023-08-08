«Омскоблгаз» заказал строительство крупного объекта в Большеречье

Акционерное общество «Омскоблгаз» заключило договор с ООО «Коралл» о строительстве и передаче газораспределительной сети в поселке Большеречья. Из официального сообщения о заседании совета директоров «Омскоблгаза», на котором этот договор был одобрен, следует, что речь идет о третьем этапе строительства. «Коралл» должен подготовить объект к эксплуатации и оформить все необходимые документы.