Обращайтесь к другим. «Омскоблгаз» отказался работать с жителями Чернолучья

Жители ТСН «Сосновый бор» обратились в компанию с просьбой заключить договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. В организации отказались от этого, оправдавшись отсутствием технической возможности и предложили обратиться куда-нибудь еще. При этом до 1 января 2024 года «Омскоблгаз» уже выполнял эти услуги по действующему договору, а все предупреждения игнорировали.