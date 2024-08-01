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Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

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Обращайтесь к другим. «Омскоблгаз» отказался работать с жителями Чернолучья

1 августа 2024, 04:19
Фото: Изображение Midjourney
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«Омскоблгаз» отказался проводить газ жителям Чернолучья

Жители «Соснового бора» обратились к специалистам с просьбой заключить договор на обслуживание. При этом в организации отказались выполнять свои прямые обязанности.

В Омском УФАС начались разбирательство в отношении АО «Омскоблгаз». Причиной недовольства стало нежелание газовой компании обслуживать многоквартирный дом в Чернолучье.

Жители ТСН «Сосновый бор» обратились в компанию с просьбой заключить договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. В организации отказались от этого, оправдавшись отсутствием технической возможности и предложили обратиться куда-нибудь еще. При этом до 1 января 2024 года «Омскоблгаз» уже выполнял эти услуги по действующему договору, а все предупреждения игнорировали.

Отказ компании признан необоснованным, возбуждено дело по нарушениям закона о защите конкуренции.

Как ранее писал Город55, похожая ситуация произошла в Русско-Полянском районе, чьи жители остались без газоснабжения после истечения договора с АО «Омскоблгаз». Прокуратура пошла им навстречу и обязала компанию устранить нарушения.

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#Общество#Омск#Омская область#Жалобы#УФАС#Газ#Многоквартирный дом#Омский район#Новости#Омскоблгаз
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