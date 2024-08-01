Обращайтесь к другим. «Омскоблгаз» отказался работать с жителями Чернолучья

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В Омском УФАС начались разбирательство в отношении АО «Омскоблгаз». Причиной недовольства стало нежелание газовой компании обслуживать многоквартирный дом в Чернолучье.
Жители ТСН «Сосновый бор» обратились в компанию с просьбой заключить договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. В организации отказались от этого, оправдавшись отсутствием технической возможности и предложили обратиться куда-нибудь еще. При этом до 1 января 2024 года «Омскоблгаз» уже выполнял эти услуги по действующему договору, а все предупреждения игнорировали.
Отказ компании признан необоснованным, возбуждено дело по нарушениям закона о защите конкуренции.
Как ранее писал Город55, похожая ситуация произошла в Русско-Полянском районе, чьи жители остались без газоснабжения после истечения договора с АО «Омскоблгаз». Прокуратура пошла им навстречу и обязала компанию устранить нарушения.