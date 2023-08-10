«Омскоблгаз» продал еще не построенный объект за 180 млн рублей

Что за сети, в документе не уточняется. При этом на днях «Омскоблгаз» заказал компании «Коралл» строительство газораспределительных сетей в поселке Большеречье. Объект должен быть готов к 31 октября 2025 года, стоимость работ — 147,8 млн рублей. Если в двух случаях объект один и тот же, то «Омскоблгаз» получит в итоге почти 37 млн прибыли.