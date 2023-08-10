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«Омскоблгаз» продал еще не построенный объект за 180 млн рублей

«Омскоблгаз» продал еще не построенный объект за 180 млн рублей

10 августа 2023, 11:17
Речь идет о газораспределительных сетях, которые перейдут ООО «Газпром Газификация».

Акционерное общество «Омскоблгаз» заключило крупную сделку со своим постоянным партнером, ООО «Газпром Газификация». Сегодня, 10 августа, гендиректор «Омскоблгаза» Евгений Еловик подписал «дополнительное соглашение к договору купли-продажи будущей вещи». Речь идет о газораспределительных сетях, которые должны перейти «Газпрому Газификации». Их предварительная цена — 184, 646 млн рублей.

Что за сети, в документе не уточняется. При этом на днях «Омскоблгаз» заказал компании «Коралл» строительство газораспределительных сетей в поселке Большеречье. Объект должен быть готов к 31 октября 2025 года, стоимость работ — 147,8 млн рублей. Если в двух случаях объект один и тот же, то «Омскоблгаз» получит в итоге почти 37 млн прибыли.

Напомним: «Омскоблгаз» принадлежит ряду компаний, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге. Это «Газпром газораспределение», «Сититрейд», «Инвестиционно-финансовая группа М.И.Р.», «Финансовый аналитический центр». «Газпром газификация» — одна из «дочек» «Газпрома», зарегистрированная в Санкт-Петербурге.

«Омскоблгаз» заказал строительство крупного объекта в Большеречье
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#Николай Эйхвальд#Омскоблгаз#Бизнес#Новости
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