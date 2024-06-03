Стало плохо с сердцем. Артист Юрий Ицков попал с больницу на гастролях в Омске

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Во время гастролей с Васильевским театром в Омске знаменитый артист Юрий Ицков попал в больницу. Как сообщили «Вести-Омск», два дня назад актеру внезапно стало плохо с сердцем.
В омском медицинском учреждении ему провели экстренную операцию. Сейчас Ицков продолжает находиться в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Отмечается, что информации об отмене спектакля, в котором артист играет главную роль, пока не было. Омичи должны увидеть пьесу «Мещане» 6 июня на сцене Омского академического театра драмы.