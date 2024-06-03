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Стало плохо с сердцем. Артист Юрий Ицков попал с больницу на гастролях в Омске

3 июня 2024, 09:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

Артист Юрий Ицков попал с больницу на гастролях в Омске из-за проблем с сердцем

Артист приехал в город на гастроли с Васильевским театром, он играет главную роль в пьесе «Мещане», которую омичи должны увидеть 6 июня.

Во время гастролей с Васильевским театром в Омске знаменитый артист Юрий Ицков попал в больницу. Как сообщили «Вести-Омск», два дня назад актеру внезапно стало плохо с сердцем.

В омском медицинском учреждении ему провели экстренную операцию. Сейчас Ицков продолжает находиться в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что информации об отмене спектакля, в котором артист играет главную роль, пока не было. Омичи должны увидеть пьесу «Мещане» 6 июня на сцене Омского академического театра драмы.

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