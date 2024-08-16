Идея для фото. У омского ТЮЗа установили фигуру Дон Кихота и осла с оруженосцем

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В министерстве культуры Омской области рассказали, что известная омичам фигура Дон Кихота вернулась на свое привычное место — площадь перед входом в ТЮЗ. Кроме того, теперь у скульптуры теперь есть компания.
«Автором была доработана фигура главного героя, восстановлены утраченные борода и волосы, добавилась фактура и детали, чтобы он сочетался с новой скульптурной группой — ослом и оруженосцем», — поделились в минкульте.
По задумке авторов фигур, омичи смогут садиться на ослика и делать красивые фото. Скульптура покрыта краской под медь и патиной.
В министерстве рассказали и о ходе капитального ремонта театра. Сейчас бригады подрядчика заканчивают благоустройство территории, строители выполняют внутреннюю отделку здания.