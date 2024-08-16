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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

У омского ТЮЗа установили фигуру Дон Кихота и осла с оруженосцем

Идея для фото. У омского ТЮЗа установили фигуру Дон Кихота и осла с оруженосцем

16 августа 2024, 13:13
Фото: Министерство культуры Омской области

У омского ТЮЗа установили фигуру Дон Кихота и осла с оруженосцем

Фигура Дон Кихота вернулась на привычное место у омского ТЮЗа, но теперь в компании — рядом с уже знакомой скульптурой появились осел и оруженосец.

В министерстве культуры Омской области рассказали, что известная омичам фигура Дон Кихота вернулась на свое привычное место — площадь перед входом в ТЮЗ. Кроме того, теперь у скульптуры теперь есть компания.

«Автором была доработана фигура главного героя, восстановлены утраченные борода и волосы, добавилась фактура и детали, чтобы он сочетался с новой скульптурной группой — ослом и оруженосцем», — поделились в минкульте.

По задумке авторов фигур, омичи смогут садиться на ослика и делать красивые фото. Скульптура покрыта краской под медь и патиной.

Фото: Министерство культуры Омской области

В министерстве рассказали и о ходе капитального ремонта театра. Сейчас бригады подрядчика заканчивают благоустройство территории, строители выполняют внутреннюю отделку здания.

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#Анастасия Баянова#ТЮЗ#Омск#Омская область#Театры#Новости#Театр юного зрителя#Омский театр
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