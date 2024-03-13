gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Омская топливная компания

Выбрать дату
Март
Ликвидацию «Омской топливной» отложили из-за претензий кредитора к минимуществу
13 марта, 11:26
Декабрь 2023
Стало известно, какие были долги у ликвидированной судом «ОТК»
13 декабря 2023, 12:29
«Омскую топливную компанию», принадлежащую облправительству, наконец, ликвидируют
5 декабря 2023, 10:00
Октябрь 2023
Омская компания, принадлежащая облправительству, продаст долги Виктора Агаркова
27 октября 2023, 10:25
Март 2023
Имущество топливной компании, принадлежащей облправительству, выставили на торги
28 марта 2023, 12:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика