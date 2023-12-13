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Компанию, принадлежащую облправительству, ликвидировали с долгами на 19 млн

Стало известно, какие были долги у ликвидированной судом «ОТК»

13 декабря 2023, 12:29
Фото: 1MI

Компанию, принадлежащую облправительству, ликвидировали с долгами на 19 млн

«Омская топливная компания» проходила процедуры ликвидации и банкротства одновременно.

Появились подробности в истории о ликвидации АО «Омская топливная компания». Город55 уже писал о том, что суд решил завершить процедуру конкурсного производства, после чего ОТК будет вычеркнута из единого госреестра юридических лиц. Теперь определение суда опубликовано полностью, включая его мотивировочную часть.

Из документа следует, что в общей сложности у компании набиралось долгов на более чем 57 млн рублей: почти 5 млн — «требования второй очереди», 46 — «требования третьей очереди» и еще около 6 млн рублей — требования вне реестра. Требований первой очереди не было вообще.

— За период проведения в отношении должника процедуры конкурсного производства сформирована конкурсная масса в размере 53 032 720 руб. (продажа имущества должника, взыскание дебиторской задолженности, продажа дебиторской задолженности), — говорится в определении суда. — Денежные средства, полученные от реализации имущества АО «Омская топливная компания», а также поступившие на расчетный счет должника использованы для погашения текущих расходов, погашение задолженности перед кредиторами второй очереди реестра в полном объеме, частичное погашение задолженности перед кредиторами третьей очереди (76,98%).

В общей сложности удалось погасить долгов на 38,6 млн рублей. После этого суд пришел к выводу, что конкурсная масса использована по максимуму и что способов ее пополнить нет. На этом основании он завершил процедуру конкурсного производства.

Напомним: «Омская топливная компания» принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Распоряжение о ее ликвидации было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к компании со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года ОТК была признана банкротом, позже выяснилось, что банкротство было преднамеренным. Гендиректор компании Александр Медведев еще в 2019 году получил тюремный срок за хищение вместе с начальником финансово-экономического отдела Вероникой Поповой и предпринимателем Викором Агарковым.

#Бизнес#Новости#Омская топливная компания#Николай Эйхвальд
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