Стало известно, какие были долги у ликвидированной судом «ОТК»

Напомним: «Омская топливная компания» принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Распоряжение о ее ликвидации было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к компании со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года ОТК была признана банкротом, позже выяснилось, что банкротство было преднамеренным. Гендиректор компании Александр Медведев еще в 2019 году получил тюремный срок за хищение вместе с начальником финансово-экономического отдела Вероникой Поповой и предпринимателем Викором Агарковым.