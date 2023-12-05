«Омскую топливную компанию», принадлежащую облправительству, наконец, ликвидируют

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Арбитражный суд Омской области поставил точку в деле акционерного общества «Омская топливная компания». Вчера, 4 декабря, было вынесено определение: завершить процедуру конкурсного производства, после чего компания будет ликвидирована.
— Настоящее определение является основанием для внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации акционерного общества «Омская топливная компания», — говорится в судебном документе.
Напомним: «Омская топливная компания» принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Распоряжение о ее ликвидации было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к компании со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года ОТК была признана банкротом, позже выяснилось, что банкротство было преднамеренным. Гендиректор компании Александр Медведев еще в 2019 году получил тюремный срок за хищение вместе с начальником финансово-экономического отдела Вероникой Поповой и предпринимателем Викором Агарковым.