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В ОТК завершилось конкурсное производство

«Омскую топливную компанию», принадлежащую облправительству, наконец, ликвидируют

5 декабря 2023, 10:00
Фото: 1MI

В ОТК завершилось конкурсное производство

Фирма одновременно проходит процедуры ликвидации и банкротства.

Арбитражный суд Омской области поставил точку в деле акционерного общества «Омская топливная компания». Вчера, 4 декабря, было вынесено определение: завершить процедуру конкурсного производства, после чего компания будет ликвидирована.

— Настоящее определение является основанием для внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации акционерного общества «Омская топливная компания», — говорится в судебном документе.

Напомним: «Омская топливная компания» принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Распоряжение о ее ликвидации было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к компании со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года ОТК была признана банкротом, позже выяснилось, что банкротство было преднамеренным. Гендиректор компании Александр Медведев еще в 2019 году получил тюремный срок за хищение вместе с начальником финансово-экономического отдела Вероникой Поповой и предпринимателем Викором Агарковым.

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#Новости#Омская топливная компания#Николай Эйхвальд
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