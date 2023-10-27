Омская компания, принадлежащая облправительству, продаст долги Виктора Агаркова

Александр Медведев — это бывший генеральный директор ОТК, а Вероника Попова — бывший начальник финансово-экономического отдела компании. По мнению суда, эти люди совместно с предпринимателем Виктором Агарковым похитили у ОТК 80 млн рублей с помощью фирмы-прокладки. Медведев в феврале 2019 года был приговорен к 3.5 годам колонии, Попова — к 2 годам, Агарков — к 4. Все трое являются банкротами, так что вероятность получить с них какие-то деньги, по-видимому, невысока.