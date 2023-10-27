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Омская компания, принадлежащая облправительству, продаст долги Виктора Агаркова

Омская компания, принадлежащая облправительству, продаст долги Виктора Агаркова

27 октября 2023, 10:25
Фото: 1MI
ОТК с 2021 года проходит процедуры ликвидации и банкротства.

Конкурсный управляющий акционерного общества «Омская топливная компания» Антон Каребо объявил о проведении очередных торгов, на которые будет выставлено имущество фирмы. Прием заявок начнется 30 октября и будет продолжаться до 5 декабря. Лот всего один — «Право требования задолженности с Агаркова Виктора Валентиновича, Медведева Александра Александровича, Поповой Вероники Павловны». Начальная цена 450 тысяч рублей и в ходе торгов она может снижаться.

Александр Медведев — это бывший генеральный директор ОТК, а Вероника Попова — бывший начальник финансово-экономического отдела компании. По мнению суда, эти люди совместно с предпринимателем Виктором Агарковым похитили у ОТК 80 млн рублей с помощью фирмы-прокладки. Медведев в феврале 2019 года был приговорен к 3.5 годам колонии, Попова — к 2 годам, Агарков — к 4. Все трое являются банкротами, так что вероятность получить с них какие-то деньги, по-видимому, невысока.

Напомним: «Омская топливная компания» принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Распоряжение о ее ликвидации было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к компании со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года ОТК была признана банкротом, позже выяснилось, что банкротство было преднамеренным.

Омская компания, принадлежащая облправительству, продала с торгов квартиру и машину
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#Бизнес#Новости#Омская топливная компания#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Виктор Агарков
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