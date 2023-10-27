Омская компания, принадлежащая облправительству, продаст долги Виктора Агаркова

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Конкурсный управляющий акционерного общества «Омская топливная компания» Антон Каребо объявил о проведении очередных торгов, на которые будет выставлено имущество фирмы. Прием заявок начнется 30 октября и будет продолжаться до 5 декабря. Лот всего один — «Право требования задолженности с Агаркова Виктора Валентиновича, Медведева Александра Александровича, Поповой Вероники Павловны». Начальная цена 450 тысяч рублей и в ходе торгов она может снижаться.
Александр Медведев — это бывший генеральный директор ОТК, а Вероника Попова — бывший начальник финансово-экономического отдела компании. По мнению суда, эти люди совместно с предпринимателем Виктором Агарковым похитили у ОТК 80 млн рублей с помощью фирмы-прокладки. Медведев в феврале 2019 года был приговорен к 3.5 годам колонии, Попова — к 2 годам, Агарков — к 4. Все трое являются банкротами, так что вероятность получить с них какие-то деньги, по-видимому, невысока.
Напомним: «Омская топливная компания» принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Распоряжение о ее ликвидации было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к компании со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года ОТК была признана банкротом, позже выяснилось, что банкротство было преднамеренным.