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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Имущество топливной компании, принадлежащей облправительству, выставили на торги

28 марта 2023, 12:08
Фото: 1MI
иллюстрация
ОТК была признана несостоятельным должником полтора года назад.

Конкурсный управляющий акционерного общества «Омская топливная компания» Антон Каребо объявил о проведении торгов, на которые будет выставлено имущество фирмы. Прием заявок начался 27 марта и будет продолжаться до 19 июня, в общей сложности сформировано 17 лотов. Их совокупная изначальная стоимость — 12 млн рублей, но в ходе торгов цена отдельных лотов может уменьшиться.

Напомним, что ОТК принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Распоряжение о ее ликвидации было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к компании со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года ОТК была признана банкротом, позже выяснилось, что банкротство было преднамеренным.

Еще до этих событий компания упоминалась в СМИ в связи с уголовным делом. Бывшего гендиректора ОТК Александра Медведева, начальника финансово-экономического отдела Веронику Попову и предпринимателя Виктора Агаркова в феврале 2019 года осудили за хищения: Медведев получил 3.5 года колонии, Попова — 2 года, Агарков — 4.

 

Банкротство «Омской топливной компании» назвали преднамеренным
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#Николай Эйхвальд#Омская топливная компания#Экономика#Новости
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