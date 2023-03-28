Имущество топливной компании, принадлежащей облправительству, выставили на торги

Напомним, что ОТК принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Распоряжение о ее ликвидации было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к компании со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года ОТК была признана банкротом, позже выяснилось, что банкротство было преднамеренным.