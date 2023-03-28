Имущество топливной компании, принадлежащей облправительству, выставили на торги

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Конкурсный управляющий акционерного общества «Омская топливная компания» Антон Каребо объявил о проведении торгов, на которые будет выставлено имущество фирмы. Прием заявок начался 27 марта и будет продолжаться до 19 июня, в общей сложности сформировано 17 лотов. Их совокупная изначальная стоимость — 12 млн рублей, но в ходе торгов цена отдельных лотов может уменьшиться.
Напомним, что ОТК принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Распоряжение о ее ликвидации было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к компании со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года ОТК была признана банкротом, позже выяснилось, что банкротство было преднамеренным.
Еще до этих событий компания упоминалась в СМИ в связи с уголовным делом. Бывшего гендиректора ОТК Александра Медведева, начальника финансово-экономического отдела Веронику Попову и предпринимателя Виктора Агаркова в феврале 2019 года осудили за хищения: Медведев получил 3.5 года колонии, Попова — 2 года, Агарков — 4.