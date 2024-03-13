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Кредитор «Омской топливной» потребовал привлечь к ответственности минимущество

Ликвидацию «Омской топливной» отложили из-за претензий кредитора к минимуществу

13 марта 2024, 11:26
Фото: 1MI

Кредитор «Омской топливной» потребовал привлечь к ответственности минимущество

По мнению Христины Карнаушко, ведомство должно расплатиться по долгам компании.

В Арбитражный суд Омской области поступило заявление о привлечении регионального министерства имущественных отношений к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Омская топливная компания». Подала его Христина Карнаушко, одна из кредиторов этой фирмы.

Город55 уже писал о банкротстве «ОТК». Арбитражный суд постановил завершить процедуру конкурсного производства и одобрил последующую ликвидацию юрлица, но на этом история не закончилась: один из кредиторов, предприниматель из Калмыкии Фуад Вели оглы Оруджов, оспорил постановление, заявив, что конкурсный управляющий должен был привлечь к субсидиарной ответственности «контролирующих должника лиц».

Бенефициар «ОТК» — министерство имущественных отношений Омской области. Апелляционный суд отклонил жалобы Оруджова, уточнив, что вопрос об ответственности учредителя может рассматриваться даже после ликвидации компании должника, но Оруджов подал кассационную жалобу, которая сейчас находится на рассмотрении. А тем временем Христина Карнаушко подготовила заявление о привлечении минимущества к субсидиарной ответственности. Известно, что этот документ сначала был оставлен без рассмотрения, но теперь он принят к производству. К этому заявлению могут присоединиться и другие кредиторы «ОТК».

Калмыцкий кредитор «Омской топливной компании» дошел до кассации
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#Бизнес#Новости#Омская топливная компания#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Христина Карнаушко
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