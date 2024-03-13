Ликвидацию «Омской топливной» отложили из-за претензий кредитора к минимуществу

Бенефициар «ОТК» — министерство имущественных отношений Омской области. Апелляционный суд отклонил жалобы Оруджова, уточнив, что вопрос об ответственности учредителя может рассматриваться даже после ликвидации компании должника, но Оруджов подал кассационную жалобу, которая сейчас находится на рассмотрении. А тем временем Христина Карнаушко подготовила заявление о привлечении минимущества к субсидиарной ответственности. Известно, что этот документ сначала был оставлен без рассмотрения, но теперь он принят к производству. К этому заявлению могут присоединиться и другие кредиторы «ОТК».