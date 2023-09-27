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В Омской области подросток украл собаку, чтобы произвести впечатление на девушку

Хотел произвести впечатление на девушку. Омский подросток украл собаку у соседки

27 сентября 2023, 07:01
Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области подросток украл собаку, чтобы произвести впечатление на девушку

Йоркширского терьера уже вернули хозяйке, а по факту кражи в полиции возбудили уголовное дело.

В Калачинске с заявлением о краже собаки в полицию обратилась местная жительница, сообщили 27 сентября в УМВД России по Омской области. Женщина вернулась с работы с ночной смены и не обнаружила дома своего йоркширского терьера. При этом на веранде было выставлено окно.

Полицейские выяснили, что к потерпевшей накануне заходил 15-летней подросток. Он интересовался ее внуком, хотя с ним не общался, и собакой. Подозрения сразу пали на молодого человека.

Сотрудники правоохранительных органов отправились к парню домой. Подросток рассказал, что в день кражи гулял со своей 15-летней подругой. Молодые люди заметили на улице йоркширского терьера. Собака очень понравилась девушке. Молодой человек захотел произвести впечатление на свою подругу и вечером того же дня залез в дом, чтобы украсть терьера. Он оторвал фанеру на раме, проник в жилье, схватил собаку и ушел.

На следующий день несовершеннолетний, поговорив по телефону с отцом, оставил собаку в кустах и убежал. Пса искали через социальные сети, терьера приютила местная жительница. В настоящее время питомца вернули хозяйке.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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