Хотел произвести впечатление на девушку. Омский подросток украл собаку у соседки

Сотрудники правоохранительных органов отправились к парню домой. Подросток рассказал, что в день кражи гулял со своей 15-летней подругой. Молодые люди заметили на улице йоркширского терьера. Собака очень понравилась девушке. Молодой человек захотел произвести впечатление на свою подругу и вечером того же дня залез в дом, чтобы украсть терьера. Он оторвал фанеру на раме, проник в жилье, схватил собаку и ушел.