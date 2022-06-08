Пролетел два этажа. Под окнами дома в Омске нашли плачущего ребенка

Полицейские выяснили, что ребенок выпал из окна около 18:30 часов. Его 29-летняя мама готовила ужин и параллельно следила за сыном. В это время окно было приоткрыто на проветривание, и ребенок в какой-то момент открыл окно, оперся на москитную сетку и выпал из окна.