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Пролетел два этажа. Под окнами дома в Омске нашли плачущего ребенка

Пролетел два этажа. Под окнами дома в Омске нашли плачущего ребенка

8 июня, 14:36
Фото: 1MI

В Омске трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа

Ребенок выжил, но получил серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, трагедия едва не случилась у дома по улице Новостройка. Со второго этажа многоквартирного дома выпал трехлетний ребенок, его срочно госпитализировали, в больнице мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом предплечья и плеча.

Полицейские выяснили, что ребенок выпал из окна около 18:30 часов. Его 29-летняя мама готовила ужин и параллельно следила за сыном. В это время окно было приоткрыто на проветривание, и ребенок в какой-то момент открыл окно, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Известно, что семья характеризуется удовлетворительно, на учете не состоит. Проводится проверка, отметили в пресс-службе омской полиции.

#Происшествия#Новости#Омская область#Ребенок#Окно#Падение#Ольга Акамова
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