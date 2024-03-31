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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

иллюстрация

Омич сообщил о девушке, прыгнувшей из окна 7 этажа минувшей ночью

31 марта 2024, 13:24
Фото: 1MI
иллюстрация

Минувшей ночью омичка выпрыгнула из окна 7 этажа

Трагическое событие попало в объектив камеры видеонаблюдения.

В редакцию Города55 поступило сообщение о девушке, выбросившейся из окна дома 23/2 по улице Пригородной около 4 часов ночи. Как сообщил источник, девушка снимала квартиру, что ее побудило к шагу в окно — неизвестно.

Запись с камеры домофона дома напротив
Видео: Предоставлено источником

Как сообщили Городу55, в падении девушка ударилась об внешний блок кондиционера на фасаде здания. Кроме того, есть информация, что девушка смогла пережить страшный момент — медики забирали ее с места происшествия еще живой.

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#Происшествия#Видео#Омск#Девушка#Квартира#Падение#Окно#Медики#Видеонаблюдение#Фасад#Илья Скобин
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