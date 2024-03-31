Омич сообщил о девушке, прыгнувшей из окна 7 этажа минувшей ночью

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В редакцию Города55 поступило сообщение о девушке, выбросившейся из окна дома 23/2 по улице Пригородной около 4 часов ночи. Как сообщил источник, девушка снимала квартиру, что ее побудило к шагу в окно — неизвестно.
Как сообщили Городу55, в падении девушка ударилась об внешний блок кондиционера на фасаде здания. Кроме того, есть информация, что девушка смогла пережить страшный момент — медики забирали ее с места происшествия еще живой.