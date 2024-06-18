Наблюдают в стационаре. В Омске из окна многоэтажки выпала трехлетняя девочка

Как оказалось, девочка находилась дома с родителями. В какой-то момент она осталась одна в комнате с открытым окном, на котором была установлена москитная сетка. Звук падения услышала мама ребенка и сразу же вызвала скорую помощь. Девочку осмотрели, и, к счастью, серьезных травм у нее не обнаружили. Сейчас врачи наблюдают за ней в стационаре.