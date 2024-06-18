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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

иллюстрация

Наблюдают в стационаре. В Омске из окна многоэтажки выпала трехлетняя девочка

18 июня 2024, 04:32
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске трехлетняя девочка выпала из окна и чудом не получила серьезных травм

Накануне в Кировском округе из окна второго этажа выпала трехлетняя девочка. Она находилась дома с родителями. Сейчас врачи наблюдают за ребенком в стационаре. Расследование продолжается.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что вчера днем в Кировском округе из окна квартиры второго этажа выпала трехлетняя девочка. Пострадавшую госпитализировали.

Как оказалось, девочка находилась дома с родителями. В какой-то момент она осталась одна в комнате с открытым окном, на котором была установлена москитная сетка. Звук падения услышала мама ребенка и сразу же вызвала скорую помощь. Девочку осмотрели, и, к счастью, серьезных травм у нее не обнаружили. Сейчас врачи наблюдают за ней в стационаре.

Сотрудники полиции продолжают расследование. С родителями была проведена профилактическая беседа о безопасности детей дома. Отметим, что прежде эта семья не привлекала внимания правоохранительных органов и имеет положительную репутацию.

«Не оставляйте открытыми окна и балконы, если в квартире находятся маленькие дети. Не оставляйте малышей без присмотра, не рассчитывайте на надежность москитной сетки. Поставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят открыть окно или балконную дверь более чем на несколько сантиметров», — обратились к омичам в полиции.

Напомним, что 9 июня в одном из домов Октябрьского округа произошел несчастный случай: из окна второго этажа выпал мальчик 2022 года рождения. Пока подробности не разглашаются. Ребенок был госпитализирован.

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