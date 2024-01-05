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Обязательные работы

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Январь
Нужна помощь. К уборке снега в Омске будут привлекать в четыре раза больше осужденных
5 января, 08:08
Ноябрь 2023
Долихачился. Омич поплатился в суде за пьяную езду на мотоблоке знакомого
Сначала ему назначили административный арест, однако позже история переросла в уголовное дело.
22 ноября 2023, 05:39
Сентябрь 2023
Конфисковали в доход государства. Омич лишился трактора из-за любви к алкоголю
Водителя также ждут обязательные работы. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.
26 сентября 2023, 05:06
Вез ребенка в детский сад. Полицейские в Омске остановили пьяного водителя
Ранее мужчину уже лишали прав за аналогичное правонарушение.
18 сентября 2023, 05:36
Февраль 2023
В Омской области за неоднократное пьяное вождение у мужчины отобрали «семерку»
Отобрали машину и привлекли к работам. Житель Омской области попался на пьяной езде.
1 февраля 2023, 08:39

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