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иллюстрация

Долихачился. Омич поплатился в суде за пьяную езду на мотоблоке знакомого

22 ноября 2023, 05:39
Фото: Город55
иллюстрация

Житель Омской области поплатился в суде за пьяную езду на мотоблоке знакомого

Сначала ему назначили административный арест, однако позже история переросла в уголовное дело.

В региональной прокуратуре сообщили о вынесении приговора 29-летнему жителю Омской области. Его признали виновным в том, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Уголовное дело рассматривал Полтавский районный суд.

Как оказалось, жителя Полтавского района привлекли в мае этого года к административной ответственности за пьяную езду. Ему назначили арест на 13 суток. Лихача это не остановило, поэтому на следующий месяц он принялся за старое.

В начале лета мужчина прокатился по улицам рабочего поселка Полтавка в пьяном виде. Средством передвижения был выбран мотоблок знакомого. Сотрудники полиции отстранили его от управления.

Фигурант уголовного дела полностью признал вину. Теперь он должен пройти 200 часов обязательных работ. Соответствующее наказание вынес ему суд. Кроме того, мужчине запретили в течении двух лет садиться за руль.

Ранее Город55 писал о серьезной аварии с двумя пострадавшими малолетними детьми. Инцидент зарегистрировали на дороге Исилькуль-Называевск-Полтавка.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Пьяный за рулем#Новости#Пьяный водитель#Пьяная езда#Административная ответственность#Обязательные работы#Алина Ясинская
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