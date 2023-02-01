В Омской области за неоднократное пьяное вождение у мужчины отобрали «семерку»

Суд установил, что мужчину в июле 2021 года уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Он получил тогда штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на полтора года. Несмотря на предыдущее наказание, в ноябре 2022 года он сел за руль в состоянии опьянения снова, как показало медосвидетельствование. В селе Ивановка Калачинского района его остановили сотрудники полиции.