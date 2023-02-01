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В Омской области за неоднократное пьяное вождение у мужчины отобрали «семерку»

1 февраля 2023, 08:39
Фото: 1MI
иллюстрация
Отобрали машину и привлекли к работам. Житель Омской области попался на пьяной езде.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что Калачинский городской суд приговорил местного жителя за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Его автомобиль «ВАЗ-21 074» забрали в доход государства.

36-летний житель Калачинска обвинялся по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «управление автомобилем в состоянии опьянения, после административного наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Суд установил, что мужчину в июле 2021 года уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Он получил тогда штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на полтора года. Несмотря на предыдущее наказание, в ноябре 2022 года он сел за руль в состоянии опьянения снова, как показало медосвидетельствование. В селе Ивановка Калачинского района его остановили сотрудники полиции.

Вину мужчина в суде признал. Ему назначили 360 часов обязательных работ, прав лишили на 2,5 года и изъяли «ВАЗ-21 074» в доход государства. Пока приговор в законную силу не вступил.

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#Дарья Зыкова#Прокуратура#Обязательные работы#Суд#Пьяные водители#Езда в пьяном виде#Общество#Новости#Омская область#Калачинский район#Омск
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