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От освидетельствования водитель отказался

Вез ребенка в детский сад. Полицейские в Омске остановили пьяного водителя

18 сентября 2023, 05:36
Фото: Госавтоинспекция Омской области
От освидетельствования водитель отказался

В Омске поймали пьяного водителя, который вез сына в детский сад

Ранее мужчину уже лишали прав за аналогичное правонарушение.

Сегодня утром, 18 сентября, в Омске на улице Чайковского полицейские остановили автомобиль «Лада Приора». За рулем находился 34-летний водитель, которого ранее лишили прав за пьяную езду.

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на признаки опьянения у мужчины, но он отказался проходить медицинское освидетельствование. В салоне также находился 6-летний сын водителя. Отец вез ребенка в детский сад. На место задержания пригласили инспекторов по делам несовершеннолетних, которые передали мальчика маме.

Машину отправили на штрафстоянку, а на мужчину завели уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Также за вождение без прав на водителя составили административный протокол, по которому суд обязал пройти 150 часов исправительных работ.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области у местного жителя конфисковали два автомобиля за пьяную езду. На одной из машин водитель врезался в дорожный знак и дерево.

Снес дерево и дорожный знак. У омича конфисковали два автомобиля за пьяную езду
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#Происшествия#Суд#Ребенок#Уголовное дело#Детский сад#Госавтоинспекция#Евгений Игишев#Обязательные работы#Стоянка#Опьянение
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