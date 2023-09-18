Вез ребенка в детский сад. Полицейские в Омске остановили пьяного водителя

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на признаки опьянения у мужчины, но он отказался проходить медицинское освидетельствование. В салоне также находился 6-летний сын водителя. Отец вез ребенка в детский сад. На место задержания пригласили инспекторов по делам несовершеннолетних, которые передали мальчика маме.