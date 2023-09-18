Вез ребенка в детский сад. Полицейские в Омске остановили пьяного водителя

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Published Сегодня, 05:36
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Сегодня утром, 18 сентября, в Омске на улице Чайковского полицейские остановили автомобиль «Лада Приора». За рулем находился 34-летний водитель, которого ранее лишили прав за пьяную езду.
Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на признаки опьянения у мужчины, но он отказался проходить медицинское освидетельствование. В салоне также находился 6-летний сын водителя. Отец вез ребенка в детский сад. На место задержания пригласили инспекторов по делам несовершеннолетних, которые передали мальчика маме.
Машину отправили на штрафстоянку, а на мужчину завели уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Также за вождение без прав на водителя составили административный протокол, по которому суд обязал пройти 150 часов исправительных работ.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области у местного жителя конфисковали два автомобиля за пьяную езду. На одной из машин водитель врезался в дорожный знак и дерево.