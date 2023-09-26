Конфисковали в доход государства. Омич лишился трактора из-за любви к алкоголю

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
У жителя Называевского района конфисковали трактор за пьяную езду, сообщили сегодня, 26 сентября, в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Выяснилось, что в 2021 году мужчину поймали пьяным за рулем. Водителя лишили прав на полтора года и обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Но выводов из ситуации он не сделал.
В июле 2023 года он, будучи в нетрезвом состоянии, поехал на тракторе из села Налимово в село Лорис-Мелики. По дороге его остановили сотрудники Госавтоинспекции.
Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил водителю 200 часов обязательных работ и лишил прав на 2 года. Трактор Т-25А конфисковали в доход государства.