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Конфисковали в доход государства. Омич лишился трактора из-за любви к алкоголю

26 сентября 2023, 05:06
Фото: 1MI
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У жителя Омской области конфисковали трактор за пьяную езду

Водителя также ждут обязательные работы. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

У жителя Называевского района конфисковали трактор за пьяную езду, сообщили сегодня, 26 сентября, в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Выяснилось, что в 2021 году мужчину поймали пьяным за рулем. Водителя лишили прав на полтора года и обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Но выводов из ситуации он не сделал.

В июле 2023 года он, будучи в нетрезвом состоянии, поехал на тракторе из села Налимово в село Лорис-Мелики. По дороге его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил водителю 200 часов обязательных работ и лишил прав на 2 года. Трактор Т-25А конфисковали в доход государства.

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#Омская область#Суд#Наказание#Штраф#Конфискация#Называевский район#Трактор#Административная ответственность#Евгений Игишев#Обязательные работы#Опьянение
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