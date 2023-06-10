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В Омской области стартовал сезон серебристых облаков

10 июня 2023, 09:12
Фото: 1MI
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Природное явление можно увидеть только в период летних сумерек

В Омске и на севере Омской области с 10 июня стартовал сезон серебристых облаков. Как рассказали в паблике «Астрономические наблюдения в Омске», природное явление в этом году началось позже обычного.

«Серебристые облака можно увидеть с поверхности Земли только летом, когда мезосфера охлаждается до температур ниже -130 градусов, и только ночью, а точнее во время навигационных сумерек, когда Солнце опускается под горизонт на достаточную глубину, чтобы подсветить облака, формирующиеся на высоте около 85 км», — рассказали астрономы.
Фото: Астрономические наблюдения в Омске

Минувшей весной и зимой омские астрономы наблюдали в небе другое природное явление — северное сияние. Так, в конце марта в Саргатском районе Омской области местные жители могли любоваться полярным сиянием высокой яркости. Как рассказали любители космоса причиной полярного сияния стала геомагнитная буря класса G3.

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#Евгений Игишев#Астроном#Астрономия#Облака#Погода#Наблюдения#Природа#Омск#Омская область
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