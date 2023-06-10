В Омской области стартовал сезон серебристых облаков

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Омске и на севере Омской области с 10 июня стартовал сезон серебристых облаков. Как рассказали в паблике «Астрономические наблюдения в Омске», природное явление в этом году началось позже обычного.
«Серебристые облака можно увидеть с поверхности Земли только летом, когда мезосфера охлаждается до температур ниже -130 градусов, и только ночью, а точнее во время навигационных сумерек, когда Солнце опускается под горизонт на достаточную глубину, чтобы подсветить облака, формирующиеся на высоте около 85 км», — рассказали астрономы.
Минувшей весной и зимой омские астрономы наблюдали в небе другое природное явление — северное сияние. Так, в конце марта в Саргатском районе Омской области местные жители могли любоваться полярным сиянием высокой яркости. Как рассказали любители космоса причиной полярного сияния стала геомагнитная буря класса G3.