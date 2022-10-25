Тучи помешали омичам насладиться редким и красивым явлением

25 октября можно было наблюдать завораживающее астрономическое явление - частичное солнечное затмение. В Омске начало затмения пришлось на 16:00, а максимальную фазу явление достигло в 17:10.
Однако, согласно данным сервиса «Ventusky», в это время облачность в Омской области составляла 90%, что помешало омичам увидеть затмение.
Отметим, что 8 ноября 2022 года ожидается не менее интересное явление - полное лунное затмение, поэтому у омичей еще будет возможность насладиться редким и красивым видом.