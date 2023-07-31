Разгром электросамокатом, измерители облаков и аферист-полицейский. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Updated Сегодня, 14:45
Новость №1. Разбито лобовое, поврежден кузов. Омич разгромил чужое авто с помощью электросамоката
В полицию обратился 40-летний таксист из Омска. Он рассказал, что его автомобиль разгромил незнакомец. Выяснилось, что минувшей ночью таксист ехал по проспекту Менделеева и едва не сбил незнакомца на электросамокате. Из-за этого между мужчинами возник конфликт. Омич, ехавший на самокате, несколько раз ударил двухколесным транспортным средством по машине таксиста. В результате у автомобиля разбилось лобовое стекло, поврежден кузов. Таксист оценил сумму ущерба в 90 тысяч рублей.
Новость №2. Омские синоптики закупят измерители облаков на 10,8 млн рублей
Обь-Иртышское УГМС планирует закупить измерители облачности на 10,8 млн рублей. Соответствующий лот появился на сайте государственных закупок. Заявки от поставщиков принимают до 10 августа. Приборы предназначены для автоматических измерений высоты нижней границы облаков при проведении метеорологических измерений в аэропортах и в метеорологической сети наблюдений. Принцип их работы основан на измерении коэффициента обратного рассеивания атмосферы.
Новость №3. Представился полицейским. Омичка поверила мошенникам и перевела им 830 тысяч
40-летняя омичка перевела телефонным аферистам все свои сбережения — 830 тысяч рублей, сообщили сегодня, 31 июля, в пресс-службе омской полиции. Женщина рассказала оперативникам, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мошенник сообщил, что кто-то пытается получить доступ к счетам потерпевшей и деньги нужно будет перевести на «безопасный» счет. Для убедительности псевдополицейский отправил омичке фотографию служебного удостоверения.