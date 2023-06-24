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Облачно и дождливо. Омичам рассказали о погоде на выходных

24 июня 2023, 07:19
Фото: Город55
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Выходные в Омской области будут облачными и дождливыми

Прогноз составили синоптики «Яндекс Погоды».

«Яндекс Погода» изучила данные метеонаблюдений с помощью технологии Метеум и выяснила, какая температура ожидает омичей в субботу и воскресенье.

Синоптики сообщают, что в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух днем прогреется всего до +18 градусов. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 2 м/с.

Завтра, 25 июня, также будет облачно с прояснениями. Однако температура составит 20 градусов тепла. В утренние часы +13 градусов, днем температура поднимется до +20 градусов, а вечером опустится до +16 градусов.

Напомним, что в понедельник омичам следует прихватить зонтики. В регион придет очередной циклон, а также не исключено появление порывистого ветра.

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