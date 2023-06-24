Облачно и дождливо. Омичам рассказали о погоде на выходных

Синоптики сообщают, что в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух днем прогреется всего до +18 градусов. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 2 м/с.



Завтра, 25 июня, также будет облачно с прояснениями. Однако температура составит 20 градусов тепла. В утренние часы +13 градусов, днем температура поднимется до +20 градусов, а вечером опустится до +16 градусов.