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Август
В омской «Меге» появится новый магазин молодежной одежды
Сейчас в торговом комплексе готовят помещение под новый магазин — он займет «площади» закрывшегося INCITY.
4 августа, 13:29
Декабрь 2023
Стало известно, как омичи украшают дома к Новому году и сколько готовы на это тратить
28 декабря 2023, 13:43
Стало известно, что будет ждать омичей на главной новогодней локации города
План новогодних мероприятий насчитывает 79 пунктов.
8 декабря 2023, 13:48
Новогодняя сказка. Стала известна тема «Зимнего Любинского» в этом году
Праздничный проект откроется 16 декабря в 18:00 на улице Музейной.
4 декабря 2023, 09:43

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