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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

иллюстрация

В омской «Меге» появится новый магазин молодежной одежды

4 августа 2024, 13:29
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омской «Меге» анонсировали открытие нового магазина молодежной одежды

Сейчас в торговом комплексе готовят помещение под новый магазин — он займет «площади» закрывшегося INCITY.

Магазин бренда «Face Code» готовится к своему открытию: в «Меге» был замечен тематический стенд-анонс новой торговой точки. Точная дата открытия магазина пока неизвестна, но уже указаны контактные данные для наема персонала.

Сам бренд позиционирует себя как молодежный: его продукция предназначена для людей в возрасте от 15 до 25 лет. Кроме того, правообладателями бренда «Face Code», по информации РБК, являются владельцы «O'Stin» и «Спортмастер».

Напомним, ранее Город55 сообщал об открытие в «Меге» магазина Love Republic: магазин предстал перед омичами в новом, флагманском формате.

Изменил формат. В омской «Меге» открылся обновленный Love Republic
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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Магазин#Новости#Торговый комплекс#Мега#Открытие#Новый
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