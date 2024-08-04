В омской «Меге» появится новый магазин молодежной одежды

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Магазин бренда «Face Code» готовится к своему открытию: в «Меге» был замечен тематический стенд-анонс новой торговой точки. Точная дата открытия магазина пока неизвестна, но уже указаны контактные данные для наема персонала.
Сам бренд позиционирует себя как молодежный: его продукция предназначена для людей в возрасте от 15 до 25 лет. Кроме того, правообладателями бренда «Face Code», по информации РБК, являются владельцы «O'Stin» и «Спортмастер».
Напомним, ранее Город55 сообщал об открытие в «Меге» магазина Love Republic: магазин предстал перед омичами в новом, флагманском формате.