Стало известно, что будет ждать омичей на главной новогодней локации города

Одной из основных праздничных локаций станет Омская крепость. 20 декабря ее украсят световыми цифрами «2024», на площади установят ель с бантом и 16 светодинамических колонн. Также на территории появится большая горка с подсветкой скатом протяженностью 25 метров. Кроме того, к зимним праздникам будет украшен сквер им. Дзержинского, улица Спартаковская, Воскресенский и Выставочный скверы.