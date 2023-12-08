Стало известно, что будет ждать омичей на главной новогодней локации города

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Так, уже начала работу «Сказочная почта Деда Мороза», а в музее «Искусство Омска» житель и гости города могут посетить выставки «ПодЕльники-5» и «Винегрет».
Кроме того, 16 декабря в 16:00 в Омске состоится слет Дедов Морозов, который пройдет в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Неделей позже, 23 декабря в 14:30, в Сквере дружбы народов начнется интерактивно-развлекательная новогодняя программа «Елка дружбы».
28 декабря же состоится открытие главной городской елки состоится, праздничное мероприятие начнется в 17:00. В программе примут участие концертные коллективы и актеры театра «Студия Л. Ермолаевой».
Одной из основных праздничных локаций станет Омская крепость. 20 декабря ее украсят световыми цифрами «2024», на площади установят ель с бантом и 16 светодинамических колонн. Также на территории появится большая горка с подсветкой скатом протяженностью 25 метров. Кроме того, к зимним праздникам будет украшен сквер им. Дзержинского, улица Спартаковская, Воскресенский и Выставочный скверы.