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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В администрации Омска рассказали о плане мероприятий на зимние праздники

Стало известно, что будет ждать омичей на главной новогодней локации города

8 декабря 2023, 13:48
Фото: Культура55

В администрации Омска рассказали о плане мероприятий на зимние праздники

План новогодних мероприятий насчитывает 79 пунктов.

Так, уже начала работу «Сказочная почта Деда Мороза», а в музее «Искусство Омска» житель и гости города могут посетить выставки «ПодЕльники-5» и «Винегрет».

Кроме того, 16 декабря в 16:00 в Омске состоится слет Дедов Морозов, который пройдет в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Неделей позже, 23 декабря в 14:30, в Сквере дружбы народов начнется интерактивно-развлекательная новогодняя программа «Елка дружбы».

28 декабря же состоится открытие главной городской елки состоится, праздничное мероприятие начнется в 17:00. В программе примут участие концертные коллективы и актеры театра «Студия Л. Ермолаевой».

Одной из основных праздничных локаций станет Омская крепость. 20 декабря ее украсят световыми цифрами «2024», на площади установят ель с бантом и 16 светодинамических колонн. Также на территории появится большая горка с подсветкой скатом протяженностью 25 метров. Кроме того, к зимним праздникам будет украшен сквер им. Дзержинского, улица Спартаковская, Воскресенский и Выставочный скверы.

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