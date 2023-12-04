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Омичам рассказали, какая сказка стала темой «Зимнего Любинского» в этом году

Новогодняя сказка. Стала известна тема «Зимнего Любинского» в этом году

4 декабря 2023, 09:43
Фото: Омский портал «Культура»

Омичам рассказали, какая сказка стала темой «Зимнего Любинского» в этом году

Праздничный проект откроется 16 декабря в 18:00 на улице Музейной.

«Зимний Любинский» вошел в большой проект по развитию событийного туризма в Омской области «Регион впечатлений». В этом году темой праздничного пространства в центре города станет сказка «Снежная королева». По словам замминистра культуры Светланы Бакулиной, тема проекта связана с предстоящем годом семьи.

«Главная мысль концепции этого года в том, что любовь может растопить самое холодное сердце, поможет пережить даже самые темные времена. Весь проект пройдёт под девизом „Сила в любящем сердце“, — рассказала Светлана Бакулина.

«Зимний Любинский» откроется 16 декабря и будет радовать омичей до 21 января 2024 года. В течение всего периода гостей ждут:

  • обновленный путеводитель «Новогодний Омск»;
  • туристский событийный календарь на 2024 год;
  • тематические мастер-классы и активности;
  • партнерские акции;
  • медиа-проекты;
  • квест-расследование в старинном здании Русского Императорского Географического общества;
  • аниматоры в дни праздников (Дед Мороз и Снегурочка, сказочные герои);
  • новогодняя почта;
  • конкурсы и розыгрыши;
  • ярмарка;
  • фотозоны и арт-объекты;
  • праздничная музыка;
  • волшебный лес.

Одним из главных элементов проспекта традиционно будет волшебная арка, которая откроет для гостей дорогу в сказку. В центре площади расположатся Кай и Герда — главные герои всем знакомой сказки.

«Топ пять вещей, которые нужно сделать на „Зимнем Любинском“ в этом году: посидеть на троне Снежной королевы, посмотреть в ее зеркало и решить, что такое настоящая красота, потрогать растопленное сердце Кая, загадать желание под „аркой желаний“ и вспомнить самые яркие воспоминания из детства, — рассказала руководитель проекта „Регион впечатлений“ Алина Горина.

Кроме того, для омичей будут доступны горка-сани Снежной Королевы, заколдованный лабиринт, различные тематические мастер-классы и новогодняя ярмарка омских мастеров.

Сказки и чудеса. Какие новогодние мероприятия для детей пройдут в Омске в этом году
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