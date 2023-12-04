Новогодняя сказка. Стала известна тема «Зимнего Любинского» в этом году

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
«Зимний Любинский» вошел в большой проект по развитию событийного туризма в Омской области «Регион впечатлений». В этом году темой праздничного пространства в центре города станет сказка «Снежная королева». По словам замминистра культуры Светланы Бакулиной, тема проекта связана с предстоящем годом семьи.
«Главная мысль концепции этого года в том, что любовь может растопить самое холодное сердце, поможет пережить даже самые темные времена. Весь проект пройдёт под девизом „Сила в любящем сердце“, — рассказала Светлана Бакулина.
«Зимний Любинский» откроется 16 декабря и будет радовать омичей до 21 января 2024 года. В течение всего периода гостей ждут:
Одним из главных элементов проспекта традиционно будет волшебная арка, которая откроет для гостей дорогу в сказку. В центре площади расположатся Кай и Герда — главные герои всем знакомой сказки.
«Топ пять вещей, которые нужно сделать на „Зимнем Любинском“ в этом году: посидеть на троне Снежной королевы, посмотреть в ее зеркало и решить, что такое настоящая красота, потрогать растопленное сердце Кая, загадать желание под „аркой желаний“ и вспомнить самые яркие воспоминания из детства, — рассказала руководитель проекта „Регион впечатлений“ Алина Горина.
Кроме того, для омичей будут доступны горка-сани Снежной Королевы, заколдованный лабиринт, различные тематические мастер-классы и новогодняя ярмарка омских мастеров.