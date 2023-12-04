Новогодняя сказка. Стала известна тема «Зимнего Любинского» в этом году

«Топ пять вещей, которые нужно сделать на „Зимнем Любинском“ в этом году: посидеть на троне Снежной королевы, посмотреть в ее зеркало и решить, что такое настоящая красота, потрогать растопленное сердце Кая, загадать желание под „аркой желаний“ и вспомнить самые яркие воспоминания из детства, — рассказала руководитель проекта „Регион впечатлений“ Алина Горина.