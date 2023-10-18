Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Бывший губернатор Омской области Александр Бурков займется трудоустройством заключенных в Свердловской области. В настоящее время экс-глава региона занимает одну из руководящих должностей в АО «Концерн „Уралвагонзавод“. Предприятие и УФСИН России по Свердловской области планируют привлекать осужденных для работы на оборонном заводе в Нижнем Тагиле.
Как рассказали в свердловском УФСИН, в регионе в настоящее время 162 осужденных уже трудоустроены по договорам на оказание услуг предприятию на производственных участках колоний. Еще 132 человек, приговоренных к условным срокам, работают на самом заводе.
Количество работников из числа осужденных на «Уралвагонзаводе» планируют увеличить, в том числе устроить женщин. Это направление как раз и будет курировать Бурков.
В конце сентября появилась информация, что Александр Бурков устроился работать на «Уралвагонзавод», однако сам бывший губернатор не стал раскрывать подробностей своей трудовой деятельности.
Напомним, что Александр Бурков возглавил Омскую область в 2018 году, а в марте 2023 года ушел в отставку раньше срока. Врио губернатора был назначен Виталий Хоценко.