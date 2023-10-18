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Экс-губернатор Омской области Бурков займется трудоустройством осужденных

Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»

18 октября 2023, 07:36
Фото: Город55

Экс-губернатор Омской области Бурков займется трудоустройством осужденных

В настоящее время бывший глава региона занимает на предприятии одну из руководящих должностей.

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков займется трудоустройством заключенных в Свердловской области. В настоящее время экс-глава региона занимает одну из руководящих должностей в АО «Концерн „Уралвагонзавод“. Предприятие и УФСИН России по Свердловской области планируют привлекать осужденных для работы на оборонном заводе в Нижнем Тагиле.

Как рассказали в свердловском УФСИН, в регионе в настоящее время 162 осужденных уже трудоустроены по договорам на оказание услуг предприятию на производственных участках колоний. Еще 132 человек, приговоренных к условным срокам, работают на самом заводе.

Количество работников из числа осужденных на «Уралвагонзаводе» планируют увеличить, в том числе устроить женщин. Это направление как раз и будет курировать Бурков.

В конце сентября появилась информация, что Александр Бурков устроился работать на «Уралвагонзавод», однако сам бывший губернатор не стал раскрывать подробностей своей трудовой деятельности.

Напомним, что Александр Бурков возглавил Омскую область в 2018 году, а в марте 2023 года ушел в отставку раньше срока. Врио губернатора был назначен Виталий Хоценко.

Экс-губернатор Омской области Александр Бурков устроился на «Уралвагонзавод»
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#Политика#Работа#Омск#УФСИН#Отставка#Губернатор#Свердловская область#Трудоустройство#Бурков#Осужденные#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Женщины#Уралвагонзавод#Нижний Тагил
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