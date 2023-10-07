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Жительница Тагила умерла на последнем месяце беременности после падения у подъезда

7 октября 2023, 06:26
Фото: 1MI
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На похоронах было два гроба: для самой женщины и ее неродившегося ребенка.

О страшном случае в Нижнем Тагиле рассказали в «TagilCity.ru». 28 сентября женщина, находившаяся на последнем месяце беременности, упала возле подъезда и скоропостижно умерла. По предварительным данным, у нее оторвался тромб. Именно в день своей смерти тагильчанка должна была лечь на сохранение в роддом. Дома ее ждал еще один ребенок — несовершеннолетняя дочь.

«Ничего не предвещало беды. Она должна была скоро родить. Ее дочь старшая ждала братика. На похоронах было два гроба. Неродившегося малыша хоронили отдельно. Ужасная трагедия», — рассказала изданию знакомая семьи.

Ненасильственную смерть женщины подтвердили в следственном комитете Свердловской области. Сообщается, что она умерла от заболевания.

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#Несчастный случай#Смерть#Новости#Беременность#Беременная#Анастасия Баянова#Нижний Тагил
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