Жительница Тагила умерла на последнем месяце беременности после падения у подъезда

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
О страшном случае в Нижнем Тагиле рассказали в «TagilCity.ru». 28 сентября женщина, находившаяся на последнем месяце беременности, упала возле подъезда и скоропостижно умерла. По предварительным данным, у нее оторвался тромб. Именно в день своей смерти тагильчанка должна была лечь на сохранение в роддом. Дома ее ждал еще один ребенок — несовершеннолетняя дочь.
«Ничего не предвещало беды. Она должна была скоро родить. Ее дочь старшая ждала братика. На похоронах было два гроба. Неродившегося малыша хоронили отдельно. Ужасная трагедия», — рассказала изданию знакомая семьи.
Ненасильственную смерть женщины подтвердили в следственном комитете Свердловской области. Сообщается, что она умерла от заболевания.