Жительница Тагила умерла на последнем месяце беременности после падения у подъезда

О страшном случае в Нижнем Тагиле рассказали в «TagilCity.ru». 28 сентября женщина, находившаяся на последнем месяце беременности, упала возле подъезда и скоропостижно умерла. По предварительным данным, у нее оторвался тромб. Именно в день своей смерти тагильчанка должна была лечь на сохранение в роддом. Дома ее ждал еще один ребенок — несовершеннолетняя дочь.