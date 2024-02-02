Торжество с необычным финалом. Пара из Омска сыграла свадьбу на популярном телеканале

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В новом выпуске популярного телепроекта «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!» 29-летняя Малика и 37-летний Сергей из Омска сыграли свадьбу в стиле молодежной вечеринки. Бюджет торжества составил 900 000 рублей, а праздник запомнился необычным финалом.
Согласно правилам реалити-шоу, победительница выбирается с помощью голосования всех невест. Они оценивают свадебное платье, банкетное меню и оформление зала друг друга. К сожалению, паре не удалось одержать победу в проекте, в голосовании участниц Малика заняли 3-е место.
Выпуск с участием Малики и Сергея доступен к просмотру на официальном сайте телеканала «Пятница!»: https://weddings.friday.ru/videos/s3/e76
Ранее Город55 писал о поваре из Омска, который принял участие в кастинге в реалити-шоу «Битва шефов» на этом канале.