Торжество с необычным финалом. Пара из Омска сыграла свадьбу на популярном телеканале

Согласно правилам реалити-шоу, победительница выбирается с помощью голосования всех невест. Они оценивают свадебное платье, банкетное меню и оформление зала друг друга. К сожалению, паре не удалось одержать победу в проекте, в голосовании участниц Малика заняли 3-е место.