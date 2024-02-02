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Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Пара из Омска сыграла свадьбу на популярном телеканале

Торжество с необычным финалом. Пара из Омска сыграла свадьбу на популярном телеканале

2 февраля 2024, 08:41
Фото: Телеканал «Пятница!»

Пара из Омска сыграла свадьбу на популярном телеканале

29-летняя Малика и 37-летний Сергей из Омска стали участниками реалити-шоу «Четыре свадьбы».

В новом выпуске популярного телепроекта «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!» 29-летняя Малика и 37-летний Сергей из Омска сыграли свадьбу в стиле молодежной вечеринки. Бюджет торжества составил 900 000 рублей, а праздник запомнился необычным финалом.

Согласно правилам реалити-шоу, победительница выбирается с помощью голосования всех невест. Они оценивают свадебное платье, банкетное меню и оформление зала друг друга. К сожалению, паре не удалось одержать победу в проекте, в голосовании участниц Малика заняли 3-е место.

Выпуск с участием Малики и Сергея доступен к просмотру на официальном сайте телеканала «Пятница!»: https://weddings.friday.ru/videos/s3/e76

Ранее Город55 писал о поваре из Омска, который принял участие в кастинге в реалити-шоу «Битва шефов» на этом канале.

Еще один повар из Омска пришел на кастинг популярного реалити-шоу «Битва шефов»
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#Омск#Омская область#Новости#Реалити-шоу#Свадьба#Телеканал#Шоу#Торжественная церемония#Жених#Анастасия Баянова#Торжество#Невеста#Свадьбы
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