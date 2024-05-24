Застывшая стройка. Оздоровительный центр за омским «Бауцентром» продают за 300 тысяч

Построить большой спортивно-оздоровительный центр должны были в третьем квартале 2016 года. Но планы так и не претворились в жизнь: на участке появился только «ленточный фундамент из железобетонных блоков, занимающий площадь около 200 кв. м». Поэтому депимущества решил изъять у агентства «АТО» объект незавершенного строительства и продать его с публичных торгов.