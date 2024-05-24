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На участке появился только фундамент

Застывшая стройка. Оздоровительный центр за омским «Бауцентром» продают за 300 тысяч

24 мая 2024, 05:24
Фото: ГИС Торги
На участке появился только фундамент

В Омске за 300 тысяч продают недостроенный оздоровительный центр за «Бауцентром»

Амбициозным проектом занималось омское агентство «АТО», но достроить объект компания так и не смогла.

В Омске выставили на торги объект незавершенного строительства на Волгоградской, за «Бауцентром». Здание, которое должно было стать «ультрасовременным спортивно-оздоровительным центром», готово только на 5%. Новому собственнику оно может достаться за 299 644 рубля.

Строительство спортивно-оздоровительного центра на Левобережье анонсировали в 2014 году. Инвестпроект планировало реализовать ООО Агентство «АТО» (в учредителях — Денис Пеганский, Григорий Касьяненко и компания «Пластеник»). Финансовые вложения оценивались примерно в полмиллиарда рублей. Под оздоровительный центр площадью более 10 тысяч «квадратов» отведен земельный участок в 3,1 га.

Участок, отведенный под спортивно-оздоровительный центрУчасток, отведенный под спортивно-оздоровительный центр
Участок, отведенный под спортивно-оздоровительный центр
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

В самом здании хотели разместить фитнес-зал, два зала единоборств для занятий боксом и борьбой, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, спортзал на три игровые площадки с выдвижными трибунами, спа-центр, спортмагазин, стоматологическую клинику, кафе и многое другое. Прилегающую территорию предлагали использовать под теннисные корты, универсальные игровые площадки и поля для мини-футбола.

Построить большой спортивно-оздоровительный центр должны были в третьем квартале 2016 года. Но планы так и не претворились в жизнь: на участке появился только «ленточный фундамент из железобетонных блоков, занимающий площадь около 200 кв. м». Поэтому депимущества решил изъять у агентства «АТО» объект незавершенного строительства и продать его с публичных торгов.

Объект готов только на 5%Объект готов только на 5%
Объект готов только на 5%
Фото: ГИС Торги
«Срок действия разрешения на строительство истек 14 июня 2018 года. Иные разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на указанном земельном участке департаментом архитектуры не выдавались», — говорится в решении суда.

В октябре прошлого года суд встал на сторону департамента имущественных отношений. Теперь для долгостроя рассчитывают найти нового собственника.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Арбитражный суд#Суд#Строительство#Долгострой#Торги#Новости#Физкультурно-оздоровительный комплекс#Недострой#Недостроенные объекты
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