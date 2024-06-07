Недострои в омском парке спортивного отдыха «Авангард» продают за 30 млн рублей

На продажу, скорее всего, выставили кафе, КПП, оздоровительный корпус и туалет на берегу Иртыша, которые входят в имущественный комплекс парка и принадлежат фирме «Макс-Продукт». Отсудить их компания смогла у депимущества в 2018 году. Общая площадь недостроев составляет 210,81 кв. м.