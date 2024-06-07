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Недострои в омском парке спортивного отдыха «Авангард» продают за 30 млн рублей

7 июня 2024, 08:39
Фото: 1MI
Иллюстрация
Спортивный парк в районе улицы Сухой пролет, о проекте которого заговорили еще в 2000-е годы, так и не появился.

В Омске выставили на продажу объекты незавершенного строительства парка спортивного отдыха «Авангард». Недострои, расположенные в береговой зоне Иртыша в Ленинском округе, оценили в 30 млн рублей. В объявлении утверждается, что объекты продаются с правом аренды участка площадью 34 га. Другие подробности сделки не уточняются.

Парк спортивного отдыха «Авангард» в Омске собирались строить в 2010-х годах. Проект, разработанный «Омскгражданпроектом», предусматривал строительство яхт-клуба, лыжной базы, лодочного ангара, спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком, боулинг-центром, гостиницей, рестораном и конференц-залом. Однако парк в итоге так и не появился.

Участок, предназначенный под парк спортивного отдыха «Авангард»Участок, предназначенный под парк спортивного отдыха «Авангард»
Участок, предназначенный под парк спортивного отдыха «Авангард»
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

В 2015 году земельный участок, отведенный под строительство парка «Авангард», перешел в аренду к компании «Макс-Продукт» (специализируется сейчас на оптовой торговле моторным топливом).

Под конец 2016 года, как сообщили Городу55 в депархитектуры, ООО «Макс-продукт» получило разрешение на строительство 1 пускового комплекса «Парка спортивного отдыха „Авангард“», но уже в июле 2017-го разрешение отозвали.

«Информация о предоставлении физическим или юридическим лицам указанного земельного участка (55:36:160101:3021 площадью 270 273 кв. м, — прим. Ред.) на праве аренды в департаменте архитектуры также отсутствует», — говорится в ответе ведомства, подписанным и. о. директора департамента Романом Воробьевым.

На продажу, скорее всего, выставили кафе, КПП, оздоровительный корпус и туалет на берегу Иртыша, которые входят в имущественный комплекс парка и принадлежат фирме «Макс-Продукт». Отсудить их компания смогла у депимущества в 2018 году. Общая площадь недостроев составляет 210,81 кв. м.

Добавим, что сам участок, предназначенный под парк, немного урезали в площади: теперь это не 34, а 27 га. «Откусили» от него четыре земельных участка площадью:

  • 7254 кв. м с выше описанными недостроями (предназначен для общественно-деловых целей),
  • 1721 «квадрат» с действующей базой отдыха,
  • 72 775 кв. м под оборудованные площадки для занятий спортом,
  • 7543 «квадрата» для строительства кафе с расположенным долгостроем-рестораном.
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Бизнес#Омск#Суд#Продажа#Парк#Новости#Департамент архитектуры#Недострой#Недостроенные объекты
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