Решать инвестору. Долгострой на территории аэропорта Омск-Федоровка демонтируют

Об этом стало известно из разговора Динара Курманова с корреспондентом РИА «Омск-информ». Как сообщил вице-губернатор, судьба строений целиком в руках инвестора, однако вероятность сноса очень высока: конструкции уже давно не соответствуют требованиям качества и безопасности.