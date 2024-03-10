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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

иллюстрация

Решать инвестору. Долгострой на территории аэропорта Омск-Федоровка демонтируют

10 марта 2024, 11:15
Фото: 1MI
иллюстрация

Объекты недостроенного аэропорта Омск-Федоровка будут сносить

Вице-губернатор Динар Курманов сообщил об «участи» недостроенных объектов.

Об этом стало известно из разговора Динара Курманова с корреспондентом РИА «Омск-информ». Как сообщил вице-губернатор, судьба строений целиком в руках инвестора, однако вероятность сноса очень высока: конструкции уже давно не соответствуют требованиям качества и безопасности.

Отметим, что на территории аэропорта Омск-Федоровка сейчас насчитывается 83 недостроенных объекта. Но, план строительства аэропорта предполагает возведение всей необходимой инфраструктуры, пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы. Общую сумму необходимых для строительства средств специалисты оценивают в пределах 43 млрд рублей.

Напомним, ранее Город55 сообщал о планах обустройства автодороги на территории существующего аэропорта, озвученных одним из разработчиков генплана Омска:

Мешает движению. На месте омского аэропорта хотят построить новую дорогу
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#Общество#Строительство#Аэропорт#Инвестор#Омск-Федоровка#Новости#Илья Скобин#Недостроенные объекты
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