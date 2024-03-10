Решать инвестору. Долгострой на территории аэропорта Омск-Федоровка демонтируют

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Об этом стало известно из разговора Динара Курманова с корреспондентом РИА «Омск-информ». Как сообщил вице-губернатор, судьба строений целиком в руках инвестора, однако вероятность сноса очень высока: конструкции уже давно не соответствуют требованиям качества и безопасности.
Отметим, что на территории аэропорта Омск-Федоровка сейчас насчитывается 83 недостроенных объекта. Но, план строительства аэропорта предполагает возведение всей необходимой инфраструктуры, пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы. Общую сумму необходимых для строительства средств специалисты оценивают в пределах 43 млрд рублей.
Напомним, ранее Город55 сообщал о планах обустройства автодороги на территории существующего аэропорта, озвученных одним из разработчиков генплана Омска: