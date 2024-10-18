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Posted 18 октября, 12:13

Published 18 октября, 12:13

Modified 18 октября, 12:34

Updated 18 октября, 12:34

В Омске вновь возбудили дело из-за проблемного долгостроя на Перелета

В Омске вновь возбудили дело из-за проблемного долгостроя на Перелета

18 октября 2024, 12:13
Фото: Госстройнадзор Омской области
Региональный Госстройнадзор провел проверку на объекте и выяснил, что найденные ранее нарушения так и не устранили.

11 октября региональный Госстройнадзор провел проверку на стройплощадке проблемного дома по улице Перелета, который должен был стать частью «Квартала романтиков». Выяснилось, что нарушения, выявленные во время предыдущих проверок, так и не устранили.

По этой причине специалисты Госстройнадзора выдали повторное предписание подрядчику и возбудили административное дело.

Напомним, что дом начали строить еще в 2014 году. Сроки сдачи объекта постоянно переносились, при том что большую часть квартир выкупили дольщики. В 2020 году стройку полностью забросили, причиной стало банкротство подрядчика — ООО «ИСК „ДомСтройОмск“». В июне 2022 года права на участок и дом перешли к Региональному фонду, позже был объявлен конкурс и найден новый исполнитель работ, им стало ООО «Дорстрой». Компания должна была завершить работы за год, то есть до августа 2024 года, однако этого так и не произошло. Сейчас объект готов лишь на 50%.

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#Анастасия Баянова#Омск#Новости#Недострой#Госстройнадзор#Недостроенные объекты#Госстройнадзор Омской области
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