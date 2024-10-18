В Омске вновь возбудили дело из-за проблемного долгостроя на Перелета

Напомним, что дом начали строить еще в 2014 году. Сроки сдачи объекта постоянно переносились, при том что большую часть квартир выкупили дольщики. В 2020 году стройку полностью забросили, причиной стало банкротство подрядчика — ООО «ИСК „ДомСтройОмск“». В июне 2022 года права на участок и дом перешли к Региональному фонду, позже был объявлен конкурс и найден новый исполнитель работ, им стало ООО «Дорстрой». Компания должна была завершить работы за год, то есть до августа 2024 года, однако этого так и не произошло. Сейчас объект готов лишь на 50%.